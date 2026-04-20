Киевский стрелок убил украинского музыканта во время теракта в Киеве

Slava Kot
Одной из жертв теракта, произошедшего в Киеве 18 апреля, стал музыкант группы "Друге Сонце" Игорь Савченко. О его гибели сообщила коллега по коллективу и близкая подруга Марина Юревич.
Игорь Савченко. Фото из открытых источников
Марина Юревич в сообщении в Facebook рассказала, что Игорь Савченко умер во время стрельбы в Киеве.
Известно, что у Игоря Савченко остались жена Татьяна и дочь Анна. Новость о его смерти вызвала волну сострадания среди друзей, знакомых и поклонников группы.
Трагедия произошла в Голосеевском районе столицы. По данным следствия, нападающий сначала открыл хаотическую стрельбу по прохожим, а затем захватил заложников в супермаркете. Стражи порядка 40 минут вели переговоры, однако после убийства одного из заложников начали штурм. Нападавший был ликвидирован. Сначала сообщалось о шести погибших и 14 раненых, однако позже количество жертв возросло до семи. Один человек скончался в больнице.
По информации полиции, стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков. Следователи проверяют его биографию, активность в соцсетях и возможные мотивы нападения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция раскрыла новые детали о киевском стрелке: кто он, как началась стрельба, которую делала полиция.