Киевский стрелок убил украинского музыканта во время теракта в Киеве

Одной из жертв теракта, произошедшего в Киеве 18 апреля, стал музыкант группы "Друге Сонце" Игорь Савченко. О его гибели сообщила коллега по коллективу и близкая подруга Марина Юревич.

Игорь Савченко. Фото из открытых источников

Марина Юревич в сообщении в Facebook рассказала, что Игорь Савченко умер во время стрельбы в Киеве.

"Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный собрат, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить. Мы дружили и играли с 2010 года. Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь", — говорится в сообщении.

Известно, что у Игоря Савченко остались жена Татьяна и дочь Анна. Новость о его смерти вызвала волну сострадания среди друзей, знакомых и поклонников группы.

Теракт в Киеве 18 апреля

Трагедия произошла в Голосеевском районе столицы. По данным следствия, нападающий сначала открыл хаотическую стрельбу по прохожим, а затем захватил заложников в супермаркете. Стражи порядка 40 минут вели переговоры, однако после убийства одного из заложников начали штурм. Нападавший был ликвидирован. Сначала сообщалось о шести погибших и 14 раненых, однако позже количество жертв возросло до семи. Один человек скончался в больнице.

По информации полиции, стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков. Следователи проверяют его биографию, активность в соцсетях и возможные мотивы нападения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция раскрыла новые детали о киевском стрелке: кто он, как началась стрельба, которую делала полиция.