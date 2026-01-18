Київ переходить на нову чергу відключень: прогнози жахливі

За вихідні в енергосистемі принципових змін не відбулося. Київ наразі перебуває в режимі екстрених відключень: орієнтовно близько трьох годин зі світлом і до десяти годин без електропостачання. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від району міста.

Графіки відключень світла в Києві

За словами Коваленка, у столиці залишається велика кількість аварійних випадків у житлових будинках. Найчастіше причиною відсутності електроенергії є проблеми з прибудинковими мережами. У таких ситуаціях мешканцям радять спочатку звертатися до ЖЕКу або ОСББ, де електрик має провести огляд і визначити причину аварії. Якщо проблема локальна — її усувають на місці, якщо ж вона стосується зовнішніх мереж, відповідну заявку подають до енергетиків.

У Дніпрі та області електропостачання відбувається за графіками, однак не за тими, на які мешканців орієнтували раніше. Ситуація в енергосистемі змінилася: якщо раніше понад чотири черги означали екстрені відключення поза графіком, то зараз країна фактично переходить до життя за графіками з навантаженням у 4,5–5 черг.

Це означає, що максимальні інтервали у сім годин без світла та три з половиною години зі світлом більше не є актуальними. Графіки ймовірних відключень, які використовувалися раніше, також втратили актуальність. За умов п’яти черг з шести тривалість відключень може перевищувати 16 годин.

Коваленко наголосив, що, попри надзвичайно складні умови, жорсткий графік все ж кращий за повну непередбачуваність екстрених відключень, як це нині відбувається у Києві. Навіть за тривалих знеструмлень люди мають орієнтири та розуміння, коли електропостачання може відновитися.

Щодо поліпшення ситуації, то наразі прогнозів немає. За словами гендиректора Yasno, необхідно пережити період сильних морозів — із потеплінням споживання електроенергії має зменшитися. Водночас ключовим фактором залишаються російські обстріли енергетичної інфраструктури, які неможливо спрогнозувати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Сумах водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком через нестабільну ситуацію з енергоживленням. Про це повідомили в міській раді, зазначивши, що в місті також фіксуються аварійні відключення електроенергії.