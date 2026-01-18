logo

Киев переходит на новую очередь отключений: прогнозы ужасные
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев переходит на новую очередь отключений: прогнозы ужасные

Энергосистема Украины работает в условиях сильных морозов и постоянных атак врага, из-за чего отключения света продолжаются значительно дольше, чем раньше

18 января 2026, 22:15
За выходные в энергосистеме принципиальных изменений не произошло. Киев находится в режиме экстренных отключений: ориентировочно около трех часов со светом и до десяти часов без электроснабжения. В то же время, ситуация существенно отличается в зависимости от района города.

Киев переходит на новую очередь отключений: прогнозы ужасные

Графики отключения света в Киеве

По словам Коваленко, в столице остается большое количество аварийных происшествий в жилых домах. Чаще всего причиной отсутствия электроэнергии проблемы с придомовыми сетями. В таких ситуациях жителям советуют сначала обращаться в ЖЭК или ОСМД, где электрик должен провести осмотр и определить причину аварии. Если проблема локальная — ее устраняют на месте, если она касается внешних сетей, соответствующую заявку подают в энергетики.

В Днепре и области электроснабжения происходит по графикам, однако не по тем, на которые жителей ориентировали раньше. Ситуация в энергосистеме изменилась: если раньше более четырех очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна фактически переходит к жизни по графикам с нагрузкой в 4,5–5 очередей.

Это означает, что максимальные интервалы в семь часов без света и три с половиной часа со светом больше не актуальны. Графики вероятных отключений, которые использовались ранее, также утратили актуальность. При пяти очередях из шести продолжительность отключений может превышать 16 часов.

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на чрезвычайно сложные условия, жесткий график все же лучше полной непредсказуемости экстренных отключений, как это сейчас происходит в Киеве. Даже при длительных обесточениях у людей есть ориентиры и понимание, когда электроснабжение может восстановиться.

Что касается улучшения ситуации, то пока прогнозов нет. По словам гендиректора Yasno, необходимо пережить период сильных морозов – с потеплением потребление электроэнергии должно уменьшиться. В то же время, ключевым фактором остаются российские обстрелы энергетической инфраструктуры, которые невозможно спрогнозировать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумах водоснабжение будет временно осуществляться по графику из-за нестабильной ситуации с энергопитанием. Об этом сообщили в городском совете, отметив, что в городе также фиксируются аварийные отключения электроэнергии.



https://www.facebook.com/share/p/1acqopDBQd/
