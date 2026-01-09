Київ накрило одразу двома ударами: негода й нічна атака РФ залишили сотні повалених дерев по всьому місту

Столиця України пережила складну ніч і важкий ранок. Крижаний дощ, різке похолодання та сильні пориви вітру завдали Києву значних збитків, суттєво ускладнивши рух і створивши небезпеку для мешканців. Ситуацію погіршила нічна масована російська атака на місто, через що комунальні служби змушені працювати в умовах підвищеного навантаження.

Крижаний дощ і сильний вітер паралізували столицю — комунальники працюють у посиленому режимі

За інформацією комунального об’єднання "Київзеленбуд", з самого ранку фахівці підприємства вийшли на ліквідацію наслідків негоди. По всіх районах столиці тривають роботи з прибирання повалених та пошкоджених дерев, очищення тротуарів, дворів і проїжджих частин від зламаних гілок, уламків та сміття.

Станом на вечір у Києві зафіксовано 182 повалених дерева та 626 пошкоджених. Частина з них впала на дороги, тротуари й прибудинкові території, створюючи серйозні ризики для пішоходів і водіїв, особливо з огляду на ожеледицю.

Для оперативного усунення наслідків негоди в місті задіяно 41 одиницю спеціальної техніки та 257 працівників комунальних служб. Роботи ведуться безперервно, аби якнайшвидше відновити безпечний рух транспорту та пішоходів і мінімізувати подальші ризики.

Міська влада звертається до киян із проханням бути максимально уважними на вулицях. Через сильний вітер та мороз можливе падіння гілок, а на тротуарах і дорогах зберігається ожеледь.

У разі падіння дерева або великої гілки мешканцям радять звертатися до балансоутримувача території. Якщо внаслідок негоди пошкоджено автомобіль чи інше майно — необхідно обов’язково викликати поліцію для фіксації інциденту.

