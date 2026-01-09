Киев накрыл сразу двумя ударами: непогода и ночная атака РФ покинули сотни поваленных деревьев по всему городу

Столица Украины пережила сложную ночь и тяжелое утро. Ледяной дождь, резкое похолодание и сильные порывы ветра нанесли Киеву значительный ущерб, существенно усложнив движение и создав опасность для жителей. Ситуацию усугубила ночная массированная российская атака на город , из-за чего коммунальные службы вынуждены работать в условиях повышенной нагрузки.

Ледяной дождь и сильный ветер парализовали столицу — коммунальщики работают в усиленном режиме

По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой" , с самого утра специалисты предприятия вышли на ликвидацию последствий непогоды. Во всех районах столицы продолжаются работы по уборке сваленных и поврежденных деревьев , очистке тротуаров, дворов и проезжих частей от сломанных веток, обломков и мусора.

По состоянию на вечер в Киеве зафиксировано 182 сваленных дерева и 626 поврежденных . Часть из них упала на дороги, тротуары и придомовые территории, создавая серьезные риски для пешеходов и водителей, особенно учитывая гололедицу.

Для оперативного устранения последствий непогоды в городе задействована 41 единица специальной техники и 257 работников коммунальных служб. Работы ведутся непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить безопасное движение транспорта и пешеходов и минимизировать риски.

Городские власти обращаются к киевлянам с просьбой быть максимально внимательными на улицах . Из-за сильного ветра и мороза возможно падение ветвей, а на тротуарах и дорогах сохраняется гололед.

В случае падения дерева или большой ветви жителям советуют обращаться к балансодержателю территории. Если в результате непогоды поврежден автомобиль или другое имущество, необходимо обязательно вызвать полицию для фиксации инцидента.

