“Їжа з України - заражена”: що відомо про попередження в Польщі

Кречмаровская Наталия
У польському сегменті Facebook фіксується поширення неправдивої інформації про “небезпечну українську їжу”. Автори дописів закликають бойкотувати продукти з кодом 482.
Продукти. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації поясни, що код 482 — стандартний штрихкод EAN для товарів, вироблених в Україні. Аналітики ЦПД зазначили, що у маніпулятивних дописах автори пояснюють, що нібито “вся українська продукція заражена”.
У ЦПД пояснили, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що “вся українська їжа отруйна”, — це класичний прийом дезінформації.
