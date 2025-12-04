“Їжа з України - заражена”: що відомо про попередження в Польщі

У польському сегменті Facebook фіксується поширення неправдивої інформації про “небезпечну українську їжу”. Автори дописів закликають бойкотувати продукти з кодом 482.

Продукти. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації поясни, що код 482 — стандартний штрихкод EAN для товарів, вироблених в Україні. Аналітики ЦПД зазначили, що у маніпулятивних дописах автори пояснюють, що нібито “вся українська продукція заражена”.

“Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів — не обовʼязково з України — не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про “тотальну небезпеку” саме української продукції”, — йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що “вся українська їжа отруйна”, — це класичний прийом дезінформації.

“Маніпуляція з кодом 482 — частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета — підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики Кремля в Польщі”, — пояснили в ЦПД.

