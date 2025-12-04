logo_ukra

BTC/USD

92420

ETH/USD

3160.69

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події “Їжа з України - заражена”: що відомо про попередження в Польщі
commentss НОВИНИ Всі новини

“Їжа з України - заражена”: що відомо про попередження в Польщі

Фейк про “заражену їжу з України”: нова хвиля дезінформації в Польщі

4 грудня 2025, 19:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У польському сегменті Facebook фіксується поширення неправдивої інформації про “небезпечну українську їжу”. Автори дописів закликають бойкотувати продукти з кодом 482.

“Їжа з України - заражена”: що відомо про попередження в Польщі

Продукти. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації поясни, що код 482 — стандартний штрихкод EAN для товарів, вироблених в Україні. Аналітики ЦПД зазначили, що у маніпулятивних дописах автори пояснюють, що нібито “вся українська продукція заражена”.

“Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів — не обовʼязково з України — не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про “тотальну небезпеку” саме української продукції”, — йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що “вся українська їжа отруйна”, — це класичний прийом дезінформації.

“Маніпуляція з кодом 482 — частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета — підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики Кремля в Польщі”, — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російське військове командування заявило про нібито “прорив” фронту в районі Лимана. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02NHCoWns9SAeC4h7p3xzBi6XRGuVdaF757UUuoFoG63JaHuC4QgC3EXtJpBSbTPqel
Теги:

Новини

Всі новини