Главная Новости Общество происшествия "Еда из Украины - заражена": что известно о предупреждениях в Польше
"Еда из Украины - заражена": что известно о предупреждениях в Польше

Фейк о "заряженной еде из Украины": новая волна дезинформации в Польше

4 декабря 2025, 19:51
Автор:
Кречмаровская Наталия

В польском сегменте Facebook фиксируется распространение ложной информации об "опасной украинской еде". Авторы сообщений призывают бойкотировать продукты с кодом 482.

"Еда из Украины - заражена": что известно о предупреждениях в Польше

Продукты. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации объясни, что код 482 – стандартный штрихкод EAN для товаров, произведенных в Украине. Аналитики ЦПД отметили, что в манипулятивных сообщениях авторы объясняют, что якобы "вся украинская продукция заражена".

"Такие фейки паразитируют на реальных случаях, когда отдельные партии продуктов — не обязательно из Украины — не проходят стандарты качества. Но пропагандисты намеренно обобщают единичные инциденты, чтобы создать ложное впечатление о "тотальной опасности" именно украинской продукции", — говорится в сообщении.

В ЦПД объяснили, что польские институты регулярно публикуют предупреждения относительно конкретных товаров, не соответствующих нормам, независимо от страны происхождения. Следовательно, обобщение, что "вся украинская пища ядовита", — это классический прием дезинформации.

"Манипуляция с кодом 482 — часть антиукраинской кампании, которая активизировалась в Польше с начала полномасштабной войны. Ее цель — подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять враждебность между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы по поддержке Украины. Это вполне соответствует целям информационной политики Кремля в Польше", — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российское военное командование заявило о якобы "прорыве" фронта в районе Лимана. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02NHCoWns9SAeC4h7p3xzBi6XRGuVdaF757UUuoFoG63JaHuC4QgC3EXtJpBSbTPqel
