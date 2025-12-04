"Еда из Украины - заражена": что известно о предупреждениях в Польше

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В польском сегменте Facebook фиксируется распространение ложной информации об "опасной украинской еде". Авторы сообщений призывают бойкотировать продукты с кодом 482.
Продукты. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации объясни, что код 482 – стандартный штрихкод EAN для товаров, произведенных в Украине. Аналитики ЦПД отметили, что в манипулятивных сообщениях авторы объясняют, что якобы "вся украинская продукция заражена".
В ЦПД объяснили, что польские институты регулярно публикуют предупреждения относительно конкретных товаров, не соответствующих нормам, независимо от страны происхождения. Следовательно, обобщение, что "вся украинская пища ядовита", — это классический прием дезинформации.
