Інструктор вистрибнув з літака під час польоту: студентка залишилася сама в кабіні

В Аргентині під час навчального польоту 42-річний інструктор льотної школи Леандро Бертаццо залишив літак у повітрі, а його 22-річна студентка була змушена самостійно керувати повітряним судном і здійснити посадку.

Леандро Бертаццо вистрибнув з літака. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 4 липня поблизу міста Толедо в провінції Кордова. За даними аргентинських правоохоронців, навчальний політ проходив на легкомоторному літаку Cessna C-150. Під час виконання вправ інструктор несподівано покинув кабіну. Згодом його тіло знайшли в полі приблизно за 20 хвилин після повідомлення про надзвичайну ситуацію.

Попри стресову ситуацію, студентка, яка мала лише обмежений льотний досвід, зуміла зберегти контроль над літаком. Вона самостійно виконала посадку в аеропорту імені Коронеля Ольмедо та не отримала серйозних травм. Сам літак також не зазнав пошкоджень.

Наразі прокуратура розслідує всі обставини трагедії. Причини, які спонукали інструктора залишити літак під час польоту, офіційно не встановлені. Директор льотної школи Flying Parrot Córdoba Едуардо Альварес заявив, що колеги були шоковані подією й не помічали ознак того, що Бертаццо міг планувати такий крок.

"Він прийняв це трагічне рішення на борту літака. Неможливо про це думати чи зрозуміти, але людський розум такий складний. Бертаццо був прекрасною людиною з чудовою посмішкою. Ми здивовані, що це сталося", – сказав Альварес.

За його словами, Леандро Бертаццо мав значний досвід роботи, викладав не лише в Аргентині, а й у Чилі, а також користувався повагою серед студентів. Водночас після трагедії стало відомо, що чоловік раніше проходив лікування через психічні розлади, однак про це знали лише члени його родини.

"Він лежав у нейропсихіатричній лікарні, але ніхто про це не знав. Тільки його родина. У професійному сенсі між студентом і викладачем склалися дуже тісні стосунки, але ніхто з тих, хто літав з ним, ані ті з нас, хто його бачив, не могли помітити, що він збирався прийняти рішення вистрибнути з літака", – додав Альварес.

Наразі триває розслідування. Слідчі мають встановити точну послідовність подій та остаточні причини трагедії.

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