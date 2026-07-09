Инструктор выпрыгнул из самолета во время полета: студентка осталась одна в кабине

В Аргентине во время учебного полета 42-летний инструктор летной школы Леандро Бертаццо покинул самолет в воздухе, а его 22-летняя студентка была вынуждена самостоятельно управлять воздушным судном и совершить посадку.

Леандро Бертаццо выпрыгнул из самолета. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 4 июля в городе Толедо в провинции Кордова. По данным аргентинских стражей порядка, учебный полет проходил на легкомоторном самолете Cessna C-150. Во время выполнения упражнений инструктор неожиданно покинул кабину. Впоследствии его тело обнаружили в поле примерно через 20 минут после сообщения о чрезвычайной ситуации.

Несмотря на стрессовую ситуацию, студентка, которая имела лишь ограниченный летный опыт, сумела сохранить контроль над самолетом. Она самостоятельно совершила посадку в аэропорту имени Коронеля Ольмедо и не получила серьезных травм. Сам самолет также не получил повреждений.

В настоящее время прокуратура расследует все обстоятельства трагедии. Причины, побудившие инструктора покинуть самолет во время полета, официально не установлены. Директор летной школы Flying Parrot Córdoba Эдуардо Альварес заявил, что коллеги были в шоке событием и не замечали признаков того, что Бертаццо мог планировать такой шаг.

"Он принял это трагическое решение на борту самолета. Невозможно об этом думать или понять, но человеческий разум так сложен. Бертаццо был прекрасным человеком с великолепной улыбкой. Мы удивлены, что это произошло", – сказал Альварес.

По его словам, у Леандро Бертаццо был значительный опыт работы, преподавал не только в Аргентине, но и в Чили, а также пользовался уважением среди студентов. В то же время после трагедии стало известно, что мужчина раньше проходил лечение из-за психических расстройств, однако об этом знали только члены его семьи.

"Он лежал в нейропсихиатрической лечебнице, но никто об этом не знал. Только его семья. В профессиональном смысле между студентом и преподавателем сложились очень тесные отношения, но никто из тех, кто летал с ним, ни те, кто его видел, не могли заметить, что он собирался принять решение выпрыгнуть из самолета", – добавил Альварес.

В настоящее время идет расследование. Следователи должны установить точную последовательность и окончательные причины трагедии.

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