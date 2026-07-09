Инструктор выпрыгнул из самолета во время полета: студентка осталась одна в кабине

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Slava Kot
В Аргентине во время учебного полета 42-летний инструктор летной школы Леандро Бертаццо покинул самолет в воздухе, а его 22-летняя студентка была вынуждена самостоятельно управлять воздушным судном и совершить посадку.
Леандро Бертаццо выпрыгнул из самолета. Фото из открытых источников
Инцидент произошел 4 июля в городе Толедо в провинции Кордова. По данным аргентинских стражей порядка, учебный полет проходил на легкомоторном самолете Cessna C-150. Во время выполнения упражнений инструктор неожиданно покинул кабину. Впоследствии его тело обнаружили в поле примерно через 20 минут после сообщения о чрезвычайной ситуации.
Несмотря на стрессовую ситуацию, студентка, которая имела лишь ограниченный летный опыт, сумела сохранить контроль над самолетом. Она самостоятельно совершила посадку в аэропорту имени Коронеля Ольмедо и не получила серьезных травм. Сам самолет также не получил повреждений.
В настоящее время прокуратура расследует все обстоятельства трагедии. Причины, побудившие инструктора покинуть самолет во время полета, официально не установлены. Директор летной школы Flying Parrot Córdoba Эдуардо Альварес заявил, что коллеги были в шоке событием и не замечали признаков того, что Бертаццо мог планировать такой шаг.
По его словам, у Леандро Бертаццо был значительный опыт работы, преподавал не только в Аргентине, но и в Чили, а также пользовался уважением среди студентов. В то же время после трагедии стало известно, что мужчина раньше проходил лечение из-за психических расстройств, однако об этом знали только члены его семьи.
В настоящее время идет расследование. Следователи должны установить точную последовательность и окончательные причины трагедии.
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