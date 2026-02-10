Ігор Клименко пояснив, чому Єрмаку не анонсують підозри

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не анонсує і не може анонсувати підозри будь-яким посадовцям, адже це є порушенням презумпції невинуватості. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Чому Єрмаку не вручили підозру

За його словами, публічне попереднє оголошення підозр суперечить законодавству та принципам кримінального процесу.

"Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", — наголосив Клименко.

Таким чином очільник МВС прокоментував публічні очікування щодо можливих процесуальних рішень стосовно окремих високопосадовців. Він підкреслив, що всі дії правоохоронних та антикорупційних органів відбуваються виключно в межах закону та лише після фактичного вручення підозри.

Клименко також зауважив, що вимоги анонсувати слідчі рішення наперед створюють простір для політичних маніпуляцій та тиску на правоохоронну систему.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Олексій Гончаренко заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито проводив "темні обряди" у будівлі, розташованій навпроти Національного банку України.

За словами Гончаренка, саме це приміщення, за його джерелами, використовувалося як так звана "магічна штаб-квартира", де перебували люди, яких він назвав чаклунами. Депутат стверджує, що до цих осіб нібито приводили й президента України Володимира Зеленського. Гончаренко пов’язав свою заяву з ранішими словами колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель, яка раніше публічно розповідала про захоплення Зеленського езотерикою. У своєму дописі депутат у саркастичній формі припустив, що такі дії могли бути пов’язані з "набором енергії з полів всесвіту".

