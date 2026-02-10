Ігор Клименко пояснив, чому Єрмаку не анонсують підозри

Рубрики
Спеціалізована антикорупційна прокуратура не анонсує і не може анонсувати підозри будь-яким посадовцям, адже це є порушенням презумпції невинуватості. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Чому Єрмаку не вручили підозру
За його словами, публічне попереднє оголошення підозр суперечить законодавству та принципам кримінального процесу.
"Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", — наголосив Клименко.
Таким чином очільник МВС прокоментував публічні очікування щодо можливих процесуальних рішень стосовно окремих високопосадовців. Він підкреслив, що всі дії правоохоронних та антикорупційних органів відбуваються виключно в межах закону та лише після фактичного вручення підозри.
Клименко також зауважив, що вимоги анонсувати слідчі рішення наперед створюють простір для політичних маніпуляцій та тиску на правоохоронну систему.