logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Игорь Клименко объяснил, почему Ермаку не анонсируют подозрения
commentss НОВОСТИ Все новости

Игорь Клименко объяснил, почему Ермаку не анонсируют подозрения

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что САП не анонсирует подозрения, в том числе высокопоставленным должностным лицам, поскольку это нарушает принцип презумпции невиновности

10 февраля 2026, 21:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Специализированная антикоррупционная прокуратура не анонсирует и не может анонсировать подозрения любым должностным лицам, ведь это нарушение презумпции невиновности. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко .

Игорь Клименко объяснил, почему Ермаку не анонсируют подозрения

Почему Ермаку не вручили подозрение

По его словам, публичное предварительное оглашение подозрений противоречит законодательству и принципам уголовного процесса.

"Мы никогда не анонсируем подозрения. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какой ответ ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", — подчеркнул Клименко.

Таким образом, глава МВД прокомментировал публичные ожидания относительно возможных процессуальных решений в отношении отдельных высокопоставленных должностных лиц. Он подчеркнул, что все действия правоохранительных и антикоррупционных органов происходят только в рамках закона и только после фактического вручения подозрения.

Клименко также отметил, что требования анонсировать следственные решения создают пространство для политических манипуляций и давления на правоохранительную систему.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы проводил "темные обряды" в здании, расположенном напротив Национального банка Украины.
По словам Гончаренко, именно это помещение, по его источникам, использовалось как так называемая "магическая штаб-квартира", где находились люди, которых он назвал колдунами. Депутат утверждает, что к этим лицам якобы приводили и президент Украины Владимир Зеленский. Гончаренко связал свое заявление с более ранними словами бывшей пресс-секретари президента Юлии Мендель, которая ранее публично рассказывала о захвате Зеленского эзотерикой. В своем сообщении депутат в саркастической форме предположил, что такие действия могли быть связаны с "набором энергии с полей вселенной".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/censor_net/86339
Теги:

Новости

Все новости