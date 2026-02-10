Игорь Клименко объяснил, почему Ермаку не анонсируют подозрения

Специализированная антикоррупционная прокуратура не анонсирует и не может анонсировать подозрения любым должностным лицам, ведь это нарушение презумпции невиновности. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко .

Почему Ермаку не вручили подозрение

По его словам, публичное предварительное оглашение подозрений противоречит законодательству и принципам уголовного процесса.

"Мы никогда не анонсируем подозрения. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какой ответ ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", — подчеркнул Клименко.

Таким образом, глава МВД прокомментировал публичные ожидания относительно возможных процессуальных решений в отношении отдельных высокопоставленных должностных лиц. Он подчеркнул, что все действия правоохранительных и антикоррупционных органов происходят только в рамках закона и только после фактического вручения подозрения.

Клименко также отметил, что требования анонсировать следственные решения создают пространство для политических манипуляций и давления на правоохранительную систему.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы проводил "темные обряды" в здании, расположенном напротив Национального банка Украины.

По словам Гончаренко, именно это помещение, по его источникам, использовалось как так называемая "магическая штаб-квартира", где находились люди, которых он назвал колдунами. Депутат утверждает, что к этим лицам якобы приводили и президент Украины Владимир Зеленский. Гончаренко связал свое заявление с более ранними словами бывшей пресс-секретари президента Юлии Мендель, которая ранее публично рассказывала о захвате Зеленского эзотерикой. В своем сообщении депутат в саркастической форме предположил, что такие действия могли быть связаны с "набором энергии с полей вселенной".

