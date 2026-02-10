Игорь Клименко объяснил, почему Ермаку не анонсируют подозрения

Рубрики
Специализированная антикоррупционная прокуратура не анонсирует и не может анонсировать подозрения любым должностным лицам, ведь это нарушение презумпции невиновности. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко .
Почему Ермаку не вручили подозрение
По его словам, публичное предварительное оглашение подозрений противоречит законодательству и принципам уголовного процесса.
"Мы никогда не анонсируем подозрения. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какой ответ ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", — подчеркнул Клименко.
Таким образом, глава МВД прокомментировал публичные ожидания относительно возможных процессуальных решений в отношении отдельных высокопоставленных должностных лиц. Он подчеркнул, что все действия правоохранительных и антикоррупционных органов происходят только в рамках закона и только после фактического вручения подозрения.
Клименко также отметил, что требования анонсировать следственные решения создают пространство для политических манипуляций и давления на правоохранительную систему.