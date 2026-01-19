У діяльності торговельної мережі "Ябко", яка спеціалізується на продажу техніки Apple, зафіксовані ознаки системного порушення митного та податкового законодавства. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев, коментуючи походження товарів і цінову політику компанії.

Ухилення в сплаті податків в компанії «Ябко»

За його словами, йдеться не про ефективну бізнес-модель чи зниження витрат, а про так званий "сірий" імпорт. Зокрема, мова про заниження митної вартості, ввезення техніки поза офіційними каналами та демпінг, який неможливий за умови повної та чесної сплати податку на додану вартість і митних платежів.

Гетманцев наголосив, що ціни, за якими "Ябко" продає продукцію, не можуть бути результатом легальної діяльності. За його твердженням, компанія не закуповує жодного iPhone в офіційних дистриб’юторів в Україні, а походження товару правоохоронні органи не можуть встановити вже протягом двох років.

Він також зазначив, що виявлена партія товару — лише незначна частина значно масштабнішого обігу. За оцінкою депутата, подібні схеми завдають серйозної шкоди державному бюджету, особливо в умовах повномасштабної війни, коли кожна гривня податків критично важлива для оборони країни.

Наразі, за словами Гетманцева, ключовим є не публічне обговорення, а практичні кроки з боку контролюючих та правоохоронних органів. Йдеться про проведення реальних перевірок, донарахування податкових зобов’язань і притягнення винних до відповідальності.

Він підкреслив, що суспільство має побачити конкретний результат — або правову оцінку дій компанії, або пояснення, чому гучна справа знову ризикує завершитися без наслідків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ілоруські монахині, яких західні журналісти пов’язують із російськими спецслужбами, могли збирати гроші в церквах Швеції, а зібрані кошти, ймовірно, спрямовувалися на підтримку Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на свідчення представників місцевих релігійних громад.