Гучна справа щодо «Ябко» під прицілом

У справі мережі «Ябко» зафіксовані ознаки «сірого» імпорту, контрабанди та ухилення від сплати податків, що може коштувати державі мільйони гривень

19 січня 2026, 18:40
Ткачова Марія

У діяльності торговельної мережі "Ябко", яка спеціалізується на продажу техніки Apple, зафіксовані ознаки системного порушення митного та податкового законодавства. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев, коментуючи походження товарів і цінову політику компанії.

Гучна справа щодо «Ябко» під прицілом

Ухилення в сплаті податків в компанії «Ябко»

За його словами, йдеться не про ефективну бізнес-модель чи зниження витрат, а про так званий "сірий" імпорт. Зокрема, мова про заниження митної вартості, ввезення техніки поза офіційними каналами та демпінг, який неможливий за умови повної та чесної сплати податку на додану вартість і митних платежів.

Гетманцев наголосив, що ціни, за якими "Ябко" продає продукцію, не можуть бути результатом легальної діяльності. За його твердженням, компанія не закуповує жодного iPhone в офіційних дистриб’юторів в Україні, а походження товару правоохоронні органи не можуть встановити вже протягом двох років.

Він також зазначив, що виявлена партія товару — лише незначна частина значно масштабнішого обігу. За оцінкою депутата, подібні схеми завдають серйозної шкоди державному бюджету, особливо в умовах повномасштабної війни, коли кожна гривня податків критично важлива для оборони країни.

Наразі, за словами Гетманцева, ключовим є не публічне обговорення, а практичні кроки з боку контролюючих та правоохоронних органів. Йдеться про проведення реальних перевірок, донарахування податкових зобов’язань і притягнення винних до відповідальності.

Він підкреслив, що суспільство має побачити конкретний результат — або правову оцінку дій компанії, або пояснення, чому гучна справа знову ризикує завершитися без наслідків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що білоруські монахині, яких західні журналісти пов’язують із російськими спецслужбами, могли збирати гроші в церквах Швеції, а зібрані кошти, ймовірно, спрямовувалися на підтримку Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на свідчення представників місцевих релігійних громад.



Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11059
