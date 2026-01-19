logo

Общество происшествия Громкое дело относительно «Ябко» под прицелом
Громкое дело относительно «Ябко» под прицелом

По делу сети «Ябко» зафиксированы признаки «серого» импорта, контрабанды и уклонения от уплаты налогов, которые могут стоить государству миллионы гривен

19 января 2026, 18:40
Автор:
Ткачова Марія

В деятельности торговой сети Ябко, специализирующейся на продаже техники Apple, зафиксированы признаки системного нарушения таможенного и налогового законодательства. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев , комментируя происхождение товаров и ценовую политику компании.

Громкое дело относительно «Ябко» под прицелом

Уклонение от уплат налогов в компании «Ябко»

По его словам, речь идет не об эффективной бизнес-модели или снижении затрат, а о так называемом "сером" импорте. В частности, речь о занижении таможенной стоимости, ввозе техники вне официальных каналов и демпинге, который невозможен при полной и честной уплате налога на добавленную стоимость и таможенных платежей.

Гетманцев подчеркнул, что цены, по которым Ябко продает продукцию, не могут быть результатом легальной деятельности. По его утверждению, компания не закупает ни одного iPhone у официальных дистрибьюторов в Украине, а происхождение товара правоохранительные органы не могут установить уже два года.

Он также отметил, что обнаруженная партия товара — лишь незначительная часть более масштабного обращения. По оценке депутата, подобные схемы наносят серьезный ущерб государственному бюджету, особенно в условиях полномасштабной войны, когда каждая гривна налогов критически важна для обороны страны.

По словам Гетманцева, ключевым является не публичное обсуждение, а практические шаги со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Речь идет о проведении реальных проверок, доначислении налоговых обязательств и привлечении виновных к ответственности.

Он подчеркнул, что общество должно увидеть конкретный результат — либо правовую оценку действий компании, либо объяснение, почему громкое дело снова рискует завершиться без последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы илорусские монахини, которых западные журналисты связывают с российскими спецслужбами, могли собирать деньги в церквях Швеции, а собранные средства, вероятно, направлялись на поддержку России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на показания представителей местных религиозных общин.



Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11059
