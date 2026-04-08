Готівку з України вивозили мільйонами: що відомо про схему на митниці

У Львівській області викрили інспектора митного поста “Краковець”. За даними Генеральної прокуратури, митник налагодив схему заробітку на незаконному вивезенні валюти за кордон.

Долари. Фото Офіс Генпрокурора

Зазначається, що за гроші інспектор забезпечував безперешкодний виїзд до Польщі з доларами США. При цьому готівку не декларували та уникали проходження митних формальностей.

“За вивезення до 50 тисяч доларів США він брав 500 доларів. Якщо сума перевищувала 50 тисяч, то “тариф” зростав до 1 тисячі доларів. Слідство задокументувало, що з лютого до початку квітня цього року інспектор трьома частинами пропустив через кордон 180 тисяч доларів США без декларування. Загалом за це він, за версією слідства, отримав 2 500 доларів неправомірної вигоди — це приблизно 110 тис. грн”, — повідомили в Генеральній прокуратурі.

Зазначається, що за суму, співмірну зі 110 тис. грн, з країни вивезли майже 8 млн грн в еквіваленті.

Інспектора затримали, коли він отримував останню частину “оплати” — 1 тисячі доларів США за черговий пропуск незадекларованої валюти. Затримання провели в порядку статті 208 КПК України. Митнику повідомили про підозру за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням службового становища, вчинене повторно (за ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Львівській області викрито військовослужбовця одного з підрозділів Державної прикордонної служби України. За даними Офісу генерального прокурора, його підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон за 30 тисяч доларів США під час воєнного стану.



