Наличные из Украины вывозили миллионами: что известно о схеме на таможне
commentss НОВОСТИ Все новости

Наличные из Украины вывозили миллионами: что известно о схеме на таможне

Сколько таможенник получал за вывоз незадекларированных наличных денег

8 апреля 2026, 14:41
Кречмаровская Наталия

Во Львовской области разоблачили инспектора таможенного поста "Краковец". По данным Генеральной прокуратуры, таможенник наладил схему заработка на незаконном вывозе валюты за границу.

Наличные из Украины вывозили миллионами: что известно о схеме на таможне

Доллары. Фото Офис Генпрокурора

За деньги инспектор обеспечивал беспрепятственный выезд в Польшу с долларами США. При этом наличные деньги не декларировали и избегали прохождения таможенных формальностей.

"За вывоз до 50 тысяч долларов США он брал 500 долларов. Если сумма превышала 50 тысяч, то "тариф" рос до 1 тысячи долларов. Следствие задокументировало, что с февраля по начало апреля этого года инспектор тремя частями пропустил через границу 180 тысяч долларов США без декларации. В общей сложности за это он, по версии следствия, получил 2 500 долларов неправомерной выгоды — это примерно 110 тыс. грн”, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что за сумму соизмеримую со 110 тыс. грн из страны вывезли почти 8 млн грн в эквиваленте.

Инспектора задержали, когда он получал последнюю часть "оплаты" — 1 тысячу долларов США за очередной пропуск незадекларированной валюты. Задержание было произведено в порядке статьи 208 УПК Украины. Таможеннику сообщили о подозрении за получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием служебного положения, совершенное повторно (по ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львовской области разоблачен военнослужащий одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины. По данным Офиса генерального прокурора, его подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу за 30 тысяч долларов США во время военного положения.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-lvivshhini-zatrimano-mitnika
