Наличные из Украины вывозили миллионами: что известно о схеме на таможне

Во Львовской области разоблачили инспектора таможенного поста "Краковец". По данным Генеральной прокуратуры, таможенник наладил схему заработка на незаконном вывозе валюты за границу.

За деньги инспектор обеспечивал беспрепятственный выезд в Польшу с долларами США. При этом наличные деньги не декларировали и избегали прохождения таможенных формальностей.

"За вывоз до 50 тысяч долларов США он брал 500 долларов. Если сумма превышала 50 тысяч, то "тариф" рос до 1 тысячи долларов. Следствие задокументировало, что с февраля по начало апреля этого года инспектор тремя частями пропустил через границу 180 тысяч долларов США без декларации. В общей сложности за это он, по версии следствия, получил 2 500 долларов неправомерной выгоды — это примерно 110 тыс. грн”, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что за сумму соизмеримую со 110 тыс. грн из страны вывезли почти 8 млн грн в эквиваленте.

Инспектора задержали, когда он получал последнюю часть "оплаты" — 1 тысячу долларов США за очередной пропуск незадекларированной валюты. Задержание было произведено в порядке статьи 208 УПК Украины. Таможеннику сообщили о подозрении за получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием служебного положения, совершенное повторно (по ч. 3 ст. 368 УК Украины).

