“Прайс” прикордонників жахає: скільки просили за незаконний перетин кордону

У Львівській області викрито військовослужбовця одного з підрозділів Державної прикордонної служби України. За даними Офісу генерального прокурора, його підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон за 30 тисяч доларів США під час воєнного стану.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

У генпрокурора повідомили, що в одному із задокументованих епізодів він обіцяв одному із військовозобов'язаних забезпечити офіційний безперешкодний виїзд до Польщі через один із пунктів пропуску на території Львівської області, попри встановлені заборони.

Прикордонника одразу після одержання обумовленої суми коштів як авансу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі”, — пояснили в Офісі.

Наразі перевіряють причетність до злочину інших осіб.

