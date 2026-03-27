"Прайс" пограничников ужасает: сколько просили за незаконное пересечение границы

Во Львовской области разоблачен военнослужащий одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины. По данным Офиса генерального прокурора, его подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу за 30 тысяч долларов США во время военного положения.

В генпрокурора сообщили, что в одном из задокументированных эпизодов он обещал одному из военнообязанных обеспечить официальный беспрепятственный выезд в Польшу через один из пунктов пропуска на территории Львовской области, несмотря на установленные запреты.

Пограничника сразу после получения оговоренной суммы средств в качестве аванса задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы", — пояснили в Офисе.

В настоящее время проверяют причастность к преступлению других лиц.

