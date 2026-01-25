Фатальний виїзд на зустрічну: смерть народного депутата у ДТП

Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині, що завершилася загибеллю чинного народного депутата Ореста Саламахи.

Загинув народний депутат Орест Соломаха

За попередньою інформацією слідства, аварія сталася близько 18:15. Квадроцикл, яким керував депутат від партії Слуга народу, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.

У салоні маршрутки перебували пасажири, однак, за наявними даними, жоден із них не постраждав. Основний удар припав на квадроцикл.

У результаті зіткнення Орест Саламаха отримав тяжкі травми. Його у критичному стані доставили до лікарні, однак медики не змогли врятувати життя політика — він помер від отриманих ушкоджень.

Наразі слідчі ДБР проводять необхідні експертизи та встановлюють повну картину події, включно з технічним станом транспорту та можливими порушеннями правил дорожнього руху.

