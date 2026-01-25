Роковой выезд на встречную: смерть народного депутата в ДТП

Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства ДТП на Львовщине, завершившуюся гибелью действующего народного депутата Ореста Саламахи.

Погиб народный депутат Орест Саламаха

По предварительной информации следствия, авария произошла около 18.15. Квадроцикл, которым управлял депутат от партии Слуга народа , выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством.

В салоне маршрутки находились пассажиры, однако, по имеющимся данным, ни один из них не пострадал. Основной удар пришелся на квадроцикл.

В результате столкновения Орест Саламаха получил тяжелые травмы. Его в критическом состоянии доставили в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь политика – он скончался от полученных повреждений.

Следователи ДБР проводят необходимые экспертизы и устанавливают полную картину происшествия, включая техническое состояние транспорта и возможные нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве произошла трагедия, которая еще раз напоминает о цене, которую Украина платит за войну и ежедневную борьбу за свет и безопасность. В ходе работ по восстановлению энергетического объекта, поврежденного в результате российского удара, погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.





По официальной информации Министерства внутренних дел Украины мужчина сорвался с высоты около 20 метров. Трагедия произошла при выполнении сложных высотных работ, которые проводились в условиях повышенной опасности. Работа на грани жизни и смерти В МВД подчеркивают: спасатели каждый день работают в среде, где любая ошибка может стоить жизни. Разрушенные конструкции, нестабильные перекрытия, последствия обстрелов, холод, ветер, тьма – все это обычные условия их службы. Верхолазные работы на энергообъектах требуют не только физической выносливости, но и максимальной концентрации. После ракетных и дроновых атак инфраструктура часто находится в аварийном состоянии, что существенно усложняет любые ремонтные действия.

