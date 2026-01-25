logo

Общество происшествия Роковой выезд на встречную: смерть народного депутата в ДТП
НОВОСТИ

Роковой выезд на встречную: смерть народного депутата в ДТП

На Львовщине продолжается расследование смертельного ДТП с участием квадроцикла, в результате которого погиб народный депутат Орест Саламаха

25 января 2026, 22:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства ДТП на Львовщине, завершившуюся гибелью действующего народного депутата Ореста Саламахи.

Роковой выезд на встречную: смерть народного депутата в ДТП

Погиб народный депутат Орест Саламаха

По предварительной информации следствия, авария произошла около 18.15. Квадроцикл, которым управлял депутат от партии Слуга народа , выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством.

В салоне маршрутки находились пассажиры, однако, по имеющимся данным, ни один из них не пострадал. Основной удар пришелся на квадроцикл.

В результате столкновения Орест Саламаха получил тяжелые травмы. Его в критическом состоянии доставили в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь политика – он скончался от полученных повреждений.

Следователи ДБР проводят необходимые экспертизы и устанавливают полную картину происшествия, включая техническое состояние транспорта и возможные нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве произошла трагедия, которая еще раз напоминает о цене, которую Украина платит за войну и ежедневную борьбу за свет и безопасность. В ходе работ по восстановлению энергетического объекта, поврежденного в результате российского удара, погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.

По официальной информации Министерства внутренних дел Украины мужчина сорвался с высоты около 20 метров. Трагедия произошла при выполнении сложных высотных работ, которые проводились в условиях повышенной опасности. Работа на грани жизни и смерти В МВД подчеркивают: спасатели каждый день работают в среде, где любая ошибка может стоить жизни. Разрушенные конструкции, нестабильные перекрытия, последствия обстрелов, холод, ветер, тьма – все это обычные условия их службы. Верхолазные работы на энергообъектах требуют не только физической выносливости, но и максимальной концентрации. После ракетных и дроновых атак инфраструктура часто находится в аварийном состоянии, что существенно усложняет любые ремонтные действия.



Источник: https://t.me/DBRgovua/6696
