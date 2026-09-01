«Фантоми» у дії: у поліції назвали приголомшливу кількість порушень ПДР за добу

Повернення "фантомних патрулів" на українські дороги ознаменувалося сотнями штрафів для водіїв. Лише за першу добу роботи в автоматичному режимі у столиці та її околицях було зафіксовано 810 адміністративних правопорушень, пов'язаних із грубим ігноруванням швидкісних обмежень.

"Фантоми" на дорогах. Фото: Патрульна поліція України

В Україні офіційно поновили роботу спецавтомобілі правоохоронців, які непомітно фіксують порушення правил безпосередньо у загальному потоці машин. Стартовий день чергування замаскованих екіпажів у Київському регіоні продемонстрував масову недисциплінованість водіїв на автошляхах.

Згідно зі звітами правоохоронних органів, за підсумками елекстронної фіксації 31 серпня водіям виписали чималу кількість адміністративних стягнень.

"Упродовж учорашнього дня за результатами роботи прихованих екіпажів винесено 810 постанов за порушення ПДР, які система зареєструвала в автоматичному режимі, — повідомили у відомстві Патрульної поліції. — Ці показники охоплюють територію Києва та Київської області".

Усі виявлені інциденти стосувалися безпеки руху, а саме недотримання встановлених швидкісних лімітів. У поліції підкреслили, що кожен такий випадок є потенційною загрозою для життя людей.

"Вісімсот десять офіційних постанов лише за одну зміну — це, перш за все, 810 фактів відвертого нехтування чинними обмеженнями швидкості, — акцентують увагу у правоохоронних органах. — Закликаємо всіх: керуйте відповідально" .

Спеціалізовані автомобілі "Фантом" і надалі контролюватимуть траси, допомагаючи знижувати рівень аварійності на найбільш небезпечних ділянках доріг.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з учорашнього дня на дорогах Києва та Київської області розпочали роботу поліцейські автомобілі-"фантоми". У майбутньому географію проєкту планують суттєво розширити.

"Надалі цей проєкт буде масштабовано, — повідомив керівник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, — і "фантоми" з'являться на автошляхах інших регіонів країни".

За словами очільника відомства, також планується збільшити кількість такого спецтранспорту. Головна мета інновації — стежити за правопорядком під час руху та фіксувати недотримання ПДР в автоматичному режимі.