«Фантомы» в действии: в полиции назвали потрясающее количество нарушений ПДД в сутки

Возвращение "фантомных патрулей" на украинские дороги ознаменовалось сотнями штрафов для водителей. Только за первые сутки работы в автоматическом режиме в столице и ее окрестностях было зафиксировано 810 административных правонарушений, связанных с грубым игнорированием скоростных ограничений.

"Фантомы" на дорогах. Фото: Патрульная полиция Украины

В Украине официально возобновили работу спецавтомобили правоохранителей, незаметно фиксирующих нарушение правил непосредственно в общем потоке машин. Стартовый день дежурства замаскированных экипажей в Киевском регионе продемонстрировал массовую недисциплинированность водителей на дорогах.

Согласно отчетам правоохранительных органов, по итогам фиксации 31 августа водителям выписали немалое количество административных взысканий.

"В течение вчерашнего дня по результатам работы скрытых экипажей вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, которые система зарегистрировала в автоматическом режиме, — сообщили в ведомстве Патрульной полиции. – Эти показатели охватывают территорию Киева и Киевской области".

Все выявленные инциденты касались безопасности движения, а именно несоблюдения установленных скоростных лимитов. В полиции подчеркнули, что каждый такой случай является потенциальной угрозой жизни людей.

"Восемьсот десять официальных постановлений всего за одну смену — это, прежде всего, 810 фактов откровенного пренебрежения действующими ограничениями скорости, — акцентируют внимание в правоохранительных органах. — Призываем всех: управляйте ответственно" .

Специализированные автомобили "Фантом" и дальше будут контролировать трассы, помогая снижать уровень аварийности на наиболее опасных участках дорог.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что со вчерашнего дня на дорогах Киева и Киевской области начали работу полицейские автомобили-"фантомы". В будущем географию проекта планируется существенно расширить.

"В дальнейшем этот проект будет масштабирован, — сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, — и "фантомы" появятся на автодорогах других регионов страны".

По словам главы ведомства, также планируется увеличить количество такого спецтранспорта. Главная цель инновации – следить за правопорядком во время движения и фиксировать несоблюдение ПДД в автоматическом режиме.