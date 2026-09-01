«Фантомы» в действии: в полиции назвали потрясающее количество нарушений ПДД в сутки

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Недилько Ксения
Возвращение "фантомных патрулей" на украинские дороги ознаменовалось сотнями штрафов для водителей. Только за первые сутки работы в автоматическом режиме в столице и ее окрестностях было зафиксировано 810 административных правонарушений, связанных с грубым игнорированием скоростных ограничений.
"Фантомы" на дорогах. Фото: Патрульная полиция Украины
В Украине официально возобновили работу спецавтомобили правоохранителей, незаметно фиксирующих нарушение правил непосредственно в общем потоке машин. Стартовый день дежурства замаскированных экипажей в Киевском регионе продемонстрировал массовую недисциплинированность водителей на дорогах.
Согласно отчетам правоохранительных органов, по итогам фиксации 31 августа водителям выписали немалое количество административных взысканий.
Все выявленные инциденты касались безопасности движения, а именно несоблюдения установленных скоростных лимитов. В полиции подчеркнули, что каждый такой случай является потенциальной угрозой жизни людей.
Специализированные автомобили "Фантом" и дальше будут контролировать трассы, помогая снижать уровень аварийности на наиболее опасных участках дорог.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что со вчерашнего дня на дорогах Киева и Киевской области начали работу полицейские автомобили-"фантомы". В будущем географию проекта планируется существенно расширить.
"В дальнейшем этот проект будет масштабирован, — сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, — и "фантомы" появятся на автодорогах других регионов страны".
По словам главы ведомства, также планируется увеличить количество такого спецтранспорта. Главная цель инновации – следить за правопорядком во время движения и фиксировать несоблюдение ПДД в автоматическом режиме.