Поставки скрапленого природного газу з Перської затоки можуть різко зупинитися протягом найближчих 10 днів. Про це повідомляє Financial Times, вказуючи на загострення ситуації в регіоні.

Газовий колапс у світі

За наявною інформацією, останні танкери зі СПГ вже залишили регіон, тоді як Катар, який забезпечує близько 20% світового експорту цього ресурсу, призупинив поставки. Причиною стало блокування Ормузької протоки, а також пошкодження ключового газового об’єкта в Рас-Лаффані.

Частина вантажів, які зараз ще прибувають до імпортерів, була відправлена ще до початку бойових дій у регіоні, тому повні наслідки кризи починають проявлятися лише зараз.

У результаті країнам-імпортерам доведеться або закуповувати СПГ зі США за значно вищими цінами, або переходити на альтернативні джерела енергії.

Найбільш вразливими до дефіциту виявляться країни Південної Азії. Зокрема, Пакистан, який значною мірою залежить від катарського газу, може зіткнутися з серйозною енергетичною кризою. Подібна ситуація спостерігається і в Бангладеш, де влада вже запроваджує обмеження, включно із закриттям університетів.

Тайвань також перебуває в зоні ризику, адже його запасів скрапленого газу вистачить лише до кінця квітня.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляло продукцію для потреб Збройних сил України. Йдеться про завод Archer-LPP, що входить до складу холдингу LPP.

Як повідомив засновник і CEO компанії Archer Олександр Яременко, підприємство було цілеспрямовано підпалене групою невідомих у масках у ніч на 20 березня. Вогонь охопив складський цех, а також сусідню адміністративну будівлю холдингу. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих.

