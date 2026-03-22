Энергетическая тревога: скоро может быть газовый коллапс в мире

Поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко остановиться в ближайшие 10 дней. Об этом сообщает Financial Times, указывая на обострение ситуации в регионе.

Газовый коллапс в мире

По имеющейся информации, последние танкеры из СПГ уже покинули регион, в то время как Катар, обеспечивающий около 20% мирового экспорта этого ресурса, приостановил поставки. Причиной стало блокирование Ормузского пролива, а также повреждение ключевого газового объекта в Рас-Лаффане.

Часть грузов, которые еще прибывают к импортерам, была отправлена еще до начала боевых действий в регионе, поэтому полные последствия кризиса начинают проявляться только сейчас.

В результате странам-импортерам придется либо закупать СПГ из США по более высоким ценам, либо переходить на альтернативные источники энергии.

Наиболее уязвимыми к дефициту окажутся страны Южной Азии. В частности, Пакистан, в значительной степени зависящий от катарского газа, может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Подобная ситуация наблюдается и в Бангладеш, где власти уже вводят ограничения, включая закрытие университетов.

Тайвань также находится в зоне риска, ведь его запасов сжиженного газа хватит только до конца апреля.

