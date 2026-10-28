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Енергетична криза в Конотопі: місто п'яту добу без світла

Пальне для котелень та водоканалу: Сергій Корецький заявив про екстрену допомогу знеструмленому місту

28 жовтня 2026, 16:23
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Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України взяв під прямий контроль ліквідацію наслідків ворожого удару по енергосистемі Сумщини, який залишив велике місто без стабільного енергоживлення.

Енергетична криза в Конотопі: місто п'яту добу без світла

Ілюстративне фото

Очільник Уряду провів оперативні консультації з місцевою владою для координації рятувальних дій.

"Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті", — повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Він констатував, що масштаби пошкоджень є значними, через що жителі тривалий час змушені жити в умовах блекауту:

"Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла".

Попри знеструмлення, життєдіяльність населеного пункту вдається підтримувати, адже, за словами посадовця, наразі "критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності".

З метою якнайшвидшого виходу з кризи керівництво Кабміну задіяло центральні профільні відомства та державні компанії. Прем'єр закликав енергетиків діяти максимально оперативно.

"Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті", — наголосив Сергій Корецький.

Оскільки ремонтні роботи потребують часу, Уряд ухвалив рішення негайно підтримати комунальну сферу міста ресурсами з державних резервів, аби запобігти гуманітарній катастрофі.

"Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення", — заявив очільник Кабміну.

Він підкреслив, що ця допомога є критично важливою для забезпечення жителів теплом і водою, оскільки надане паливо безпосередньо "потрібне для роботи котельні та водоканалу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окрім відсутності електроенергії, жителі міста зіткнулися з іншими комунальними викликами, які суттєво ускладнюють повсякденне життя. До того ж у більшій частині Конотопа немає газу, що обмежує можливості для приготування їжі та обігріву. Задля економії ресурсів місцева влада змушена була піти на жорсткі кроки щодо забезпечення людей базовими потребами. Водночас водопостачання забезпечують за чітко визначеним графіком: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.



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