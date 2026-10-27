Четверта доба у темряві: місто опинилося на межі блекауту, прогнозів немає

Місто Конотоп, що на Сумщині, уже тривалий час оговтується від наслідків масованих ударів з боку російських окупаційних військ, які завдали критичних руйнувань місцевій інфраструктурі.

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Ситуація в населеному пункті залишається надзвичайно складною та нестабільною. За офіційними даними, Конотоп четверту добу залишається без світла після російських ударів, а терміни відновлення електропостачання залишаються невідомими. Черговий акт терору з боку РФ призвів до значних пошкоджень цивільних об'єктів. Про наслідки ворожих нальотів розповів мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Суспільного, зазначивши, що внаслідок російських атак пошкоджені навчальні заклади, а місцева лікарня змушена працювати за допомогою генераторів.

Окрім відсутності електроенергії, жителі міста зіткнулися з іншими комунальними викликами, які суттєво ускладнюють повсякденне життя. До того ж у більшій частині Конотопа немає газу, що обмежує можливості для приготування їжі та обігріву. Задля економії ресурсів місцева влада змушена була піти на жорсткі кроки щодо забезпечення людей базовими потребами. Водночас водопостачання забезпечують за чітко визначеним графіком: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.

Енергетики та комунальні служби безперервно працюють на об'єктах, проте масштаби руйнувань не дозволяють назвати навіть приблизну дату стабілізації системи. Очільник міста відверто визнав, що ситуація залишається невизначеною.

"Нажаль прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", — констатував Семеніхін, закликавши містян набиратися терпіння та підтримувати один одного у цей скрутний час.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні представила Генеральній Асамблеї нову масштабну доповідь. Експерти дійшли висновку, що керівництво Російської Федерації скоїло воєнні злочини та злочини проти людяності. Зокрема, йдеться про цілеспрямоване знищення критичної інфраструктури та незаконне залучення іноземних громадян до бойових дій.



