Энергетический кризис в Конотопе: город пятые сутки без света

Кабинет Министров Украины взял под прямой контроль ликвидацию последствий вражеского удара по энергосистеме Сумщины, оставившего большой город без стабильного энергопитания.

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Глава правительства провел оперативные консультации с местными властями для координации спасательных действий.

"Только что говорил с городским председателем Конотопа о ситуации в городе", — сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий.

Он констатировал, что масштабы повреждений значительны, из-за чего жители долгое время вынуждены жить в условиях блекаута:

"После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город пятые сутки без света".

Несмотря на обесточивание, жизнедеятельность населенного пункта удается поддерживать, ведь, по словам чиновника, "критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты несокрушимости".

В целях скорейшего выхода из кризиса руководство Кабмина задействовало центральные профильные ведомства и государственные компании. Премьер призвал энергетиков действовать максимально оперативно.

"Поручил Минэнерго вместе с Укрэнерго срочно разобраться в ситуации и как можно быстрее возобновить электроснабжение в городе", — подчеркнул Сергей Корецкий.

Поскольку ремонтные работы требуют времени, Правительство приняло решение немедленно поддержать коммунальную сферу города ресурсами из государственных резервов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

"Отдельно, Правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания", — заявил глава Кабмина.

Он подчеркнул, что эта помощь критически важна для обеспечения жителей теплом и водой, поскольку предоставленное топливо непосредственно "нужно для работы котельной и водоканала".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кроме отсутствия электроэнергии, жители города столкнулись с другими коммунальными вызовами, существенно усложняющими повседневную жизнь. К тому же, в большей части Конотопа нет газа, что ограничивает возможности для приготовления пищи и обогрева. Для экономии ресурсов местные власти вынуждены были пойти на жесткие шаги по обеспечению людей базовыми потребностями. Водоснабжение обеспечивают по четко определенному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.