Дрони як інструмент вбивства: голова Нацполіції закликає терміново врегулювати ринок безпілотників

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський наголосив на необхідності негайного впровадження законодавчих обмежень щодо використання безпілотних технологій цивільними особами. За його словами, досвід застосування дронів на полі бою перейняв криміналітет, використовуючи їх для здійснення резонансних злочинів.

Іван Вигівський. Фото: НПУ

Вигівський зазначив, що методи роботи злочинних угруповань зазнають суттєвих змін. Безпілотники дедалі частіше фігурують у справах, пов’язаних із замахами на життя та підготовкою терористичних актів, що вимагає від правоохоронців нових підходів до безпеки та превенції.

"Наприкінці 2025 року ми зафіксували перші випадки застосування дронів не лише як інструменту ведення бойових дій, а й для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області", — підкреслив голова Нацполіції.

Саме через ці нові виклики відомство наполягає на розробці чітких правил гри: від ідентифікації власників БпЛА до суворого контролю над їхнім переміщенням у мирних регіонах країни.

Зазначимо, що Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", прокоментував припущення щодо можливих атак на Москву під час урочистостей 9 травня. В інтерв'ю виданню The Guardian він зазначив, що хоча удар по російській столиці мав би гучний світовий резонанс, з військової точки зору існують значно раціональніші цілі.