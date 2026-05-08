Дроны как инструмент убийства: глава Нацполиции призывает срочно урегулировать рынок беспилотников

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отметил необходимость немедленного внедрения законодательных ограничений по использованию беспилотных технологий гражданскими лицами. По его словам, опыт применения дронов на поле боя перенял криминалитет, используя их для совершения резонансных преступлений.

Иван Выговский. Фото: НПУ

Выговский отметил, что методы работы преступных группировок претерпевают существенные изменения. Беспилотники все чаще фигурируют по делам, связанным с покушениями на жизнь и подготовкой террористических актов, что требует от правоохранителей новых подходов к безопасности и превенции.

"В конце 2025 года мы зафиксировали первые случаи применения дронов не только как инструмент ведения боевых действий, но и для совершения особо тяжких уголовных правонарушений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области", — подчеркнул глава Нацполиции.

Именно из-за этих новых вызовов ведомство настаивает на разработке четких правил игры: от идентификации владельцев БпЛА до строгого контроля за их перемещением в мирных регионах страны.

