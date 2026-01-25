logo_ukra

Донька зірки «Битви екстрасенсів» забила коня до перелому черепа
НОВИНИ

Донька зірки «Битви екстрасенсів» забила коня до перелому черепа

Російські ЗМІ повідомляють про жорстокий інцидент у підмосковному кінному клубі, де доньку відомої учасниці телешоу звинуватили в катуванні тварини

25 січня 2026, 23:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Про резонансний випадок жорстокого поводження з тваринами повідомляють росЗМІ. За даними видання База, у підмосковному кінному клубі Отрада під час тренування було тяжко травмовано коня.

Донька зірки «Битви екстрасенсів» забила коня до перелому черепа

Росіянка побила коня до перелому черепа

Фігуранткою справи стала Єкатерина Якубович — донька відомої екстрасенски Ольги Якубович, яка брала участь у шоу "Битва сильнейших". За інформацією журналістів, інцидент стався наприкінці грудня під час тренування спортсменки Єлизавети Плетньової на коні на ім’я Рамзан.

За словами очевидців, кінь скинув вершницю в момент, коли та намагалася сісти в сідло. Після цього, як стверджують працівники клубу, спортсменка разом із тренеркою вирішили "покарати" тварину: коня відвели в закритий манеж, зв’язали й били. Згодом тварину прив’язали до стовпа, де в стані паніки вона почала різко смикатися, внаслідок чого отримала перелом черепа та серйозну травму ока.

Коня у важкому стані терміново госпіталізували — ветеринарам вдалося врятувати йому життя. Наразі Рамзан проходить тривалу реабілітацію.

Персонал клубу розповів росЗМІ, що випадок не є поодиноким: за їхніми словами, і Плетньову, і Якубович раніше неодноразово помічали за жорстоким поводженням з іншими кіньми, а також з поні та собакою. Після скандалу від співпраці з Катериною Якубович відмовилася її партнерка — спортсменка Марія Дзюбенко.

Попри суспільний резонанс, за даними російських медіа, обидві фігурантки й надалі працюють дитячими тренерками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у передмісті Львова собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварина кілька годин пролежала на морозі без допомоги.



Джерело: https://t.me/bazabazon/43659
