Донька зірки «Битви екстрасенсів» забила коня до перелому черепа

Про резонансний випадок жорстокого поводження з тваринами повідомляють росЗМІ. За даними видання База, у підмосковному кінному клубі Отрада під час тренування було тяжко травмовано коня.

Росіянка побила коня до перелому черепа

Фігуранткою справи стала Єкатерина Якубович — донька відомої екстрасенски Ольги Якубович, яка брала участь у шоу "Битва сильнейших". За інформацією журналістів, інцидент стався наприкінці грудня під час тренування спортсменки Єлизавети Плетньової на коні на ім’я Рамзан.

За словами очевидців, кінь скинув вершницю в момент, коли та намагалася сісти в сідло. Після цього, як стверджують працівники клубу, спортсменка разом із тренеркою вирішили "покарати" тварину: коня відвели в закритий манеж, зв’язали й били. Згодом тварину прив’язали до стовпа, де в стані паніки вона почала різко смикатися, внаслідок чого отримала перелом черепа та серйозну травму ока.

Коня у важкому стані терміново госпіталізували — ветеринарам вдалося врятувати йому життя. Наразі Рамзан проходить тривалу реабілітацію.

Персонал клубу розповів росЗМІ, що випадок не є поодиноким: за їхніми словами, і Плетньову, і Якубович раніше неодноразово помічали за жорстоким поводженням з іншими кіньми, а також з поні та собакою. Після скандалу від співпраці з Катериною Якубович відмовилася її партнерка — спортсменка Марія Дзюбенко.

Попри суспільний резонанс, за даними російських медіа, обидві фігурантки й надалі працюють дитячими тренерками.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у передмісті Львова собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварина кілька годин пролежала на морозі без допомоги.