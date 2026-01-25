Дочь звезды «Битвы экстрасенсов» забила лошадь до перелома черепа

О резонансном случае жестокого обращения с животными сообщают росСМИ. По данным издания База , в подмосковном конном клубе Отрада во время тренировки была тяжело травмирована лошадь.

Россиянка побила коня до перелома черепа

Фигуранткой дела стала Екатерина Якубович — дочь известной экстрасенски Ольги Якубович, участвовавшей в шоу "Битва сильнейших". По информации журналистов, инцидент произошел в конце декабря во время тренировки спортсменки Елизаветы Плетневой на коне по имени Рамзан.

По словам очевидцев, лошадь сбросила всадницу в момент, когда та пыталась сесть в седло. После этого, как утверждают работники клуба, спортсменка вместе с тренером решили "наказать" животное: коня отвели в закрытый манеж, связали и избивали. Впоследствии животное привязали к столбу, где в состоянии паники она начала резко дергаться, в результате чего получила перелом черепа и серьезную травму глаза.

Лошадь в тяжелом состоянии была срочно госпитализирована — ветеринарам удалось спасти ему жизнь. В настоящее время Рамзан проходит длительную реабилитацию.

Персонал клуба рассказал росСМИ, что случай не одинок: по их словам, и Плетневу, и Якубович раньше неоднократно замечали по жестокому обращению с другими лошадьми, а также с пони и собакой. После скандала от сотрудничества с Екатериной Якубович отказалась ее партнерша — спортсменка Мария Дзюбенко.

Несмотря на общественный резонанс, по данным российских медиа, обе фигурантки и дальше работают детскими тренерами.



