Дочь звезды «Битвы экстрасенсов» забила лошадь до перелома черепа
Дочь звезды «Битвы экстрасенсов» забила лошадь до перелома черепа

Российские СМИ сообщают о жестоком инциденте в подмосковном конном клубе, где дочь известной участницы телешоу обвинили в пытках животного

25 января 2026, 23:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

О резонансном случае жестокого обращения с животными сообщают росСМИ. По данным издания База , в подмосковном конном клубе Отрада во время тренировки была тяжело травмирована лошадь.

Дочь звезды «Битвы экстрасенсов» забила лошадь до перелома черепа

Россиянка побила коня до перелома черепа

Фигуранткой дела стала Екатерина Якубович — дочь известной экстрасенски Ольги Якубович, участвовавшей в шоу "Битва сильнейших". По информации журналистов, инцидент произошел в конце декабря во время тренировки спортсменки Елизаветы Плетневой на коне по имени Рамзан.

По словам очевидцев, лошадь сбросила всадницу в момент, когда та пыталась сесть в седло. После этого, как утверждают работники клуба, спортсменка вместе с тренером решили "наказать" животное: коня отвели в закрытый манеж, связали и избивали. Впоследствии животное привязали к столбу, где в состоянии паники она начала резко дергаться, в результате чего получила перелом черепа и серьезную травму глаза.

Лошадь в тяжелом состоянии была срочно госпитализирована — ветеринарам удалось спасти ему жизнь. В настоящее время Рамзан проходит длительную реабилитацию.

Персонал клуба рассказал росСМИ, что случай не одинок: по их словам, и Плетневу, и Якубович раньше неоднократно замечали по жестокому обращению с другими лошадьми, а также с пони и собакой. После скандала от сотрудничества с Екатериной Якубович отказалась ее партнерша — спортсменка Мария Дзюбенко.

Несмотря на общественный резонанс, по данным российских медиа, обе фигурантки и дальше работают детскими тренерами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пригороде Львова собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное несколько часов пролежало на морозе без помощи.



Источник: https://t.me/bazabazon/43659
