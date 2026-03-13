Дивні обставини загибелі: що сталося з водолазом-сапером ДСНС

У Запоріжжі під час занурення під кригу загинув водолаз-сапер ДСНС Віталій Кравчук. За офіційною версією, інцидент стався під час тренувального спуску, однак колеги загиблого висувають іншу версію подій.

Загибель водолаза-сапера ДСНС у Запоріжжі

Трагедія сталася 28 січня у районі Горіхової бухти. До поліції повідомили, що під час занурення під кригу водолаз не винирнув на поверхню.

Правоохоронці, які прибули на місце, почули дві різні версії. Учасники спуску заявили, що це було звичайне тренування, яке входить до службових обов’язків водолазів-саперів.

Втім колеги загиблого на умовах анонімності повідомили журналістам іншу інформацію. За їхніми словами, того дня занурення не було заплановане як тренувальне. Вони стверджують, що водолазів могли відправити на підлідну рибалку для керівництва.

Колеги зазначають, що Віталій Кравчук напередодні відпрацював добове чергування і не мав бути залучений до тренувальних спусків. За їхніми словами, у таких випадках складається окремий наказ, але у день трагедії такого документа нібито не було.







За цією версією, човен із водолазами виїхав на водойму не для тренування, а для підводного полювання на рибу. Працівники також заявляють, що подібна практика могла застосовуватися і раніше, коли підводні спуски оформлювалися як навчальні.

Після трагедії в анонімному телеграм-каналі працівників ДСНС з’явилося повідомлення, у якому також йшлося про можливий наказ керівництва здійснити спуск під лід для добування риби. Згодом цей допис було видалено.

У головному управлінні ДСНС у Запорізькій області повідомили, що не можуть коментувати ситуацію, оскільки триває досудове розслідування.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство — це стандартна процедура у випадках загибелі людей. Паралельно розслідування веде Державне бюро розслідувань за статтями про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та зловживання службовим становищем.

Під час огляду місця події слідчі виявили підводну рушницю, а також вилучили особисті речі загиблого та журнали інструктажів і обліку.

Розслідування триває. За словами правоохоронців, встановлення всіх обставин трагедії може зайняти тривалий час.

