Странные обстоятельства гибели: что произошло с водолазом-сапером ГСЧС

В Запорожье во время погружения под лед погиб водолаз-сапер ГСЧС Виталий Кравчук. По официальной версии инцидент произошел во время тренировочного спуска, однако коллеги погибшего выдвигают другую версию событий.

Гибель водолаза-сапера ГСЧС в Запорожье

Трагедия произошла 28 января в районе Ореховой бухты. В полицию сообщили, что во время погружения под лед водолаз не вынырнул на поверхность.

Прибывшие на место правоохранители услышали две разные версии. Участники спуска заявили, что это была обычная тренировка, входящая в служебные обязанности водолазов-саперов.

Впрочем, коллеги погибшего на условиях анонимности сообщили журналистам другую информацию. По их словам, в тот день погружение не было запланировано как тренировочное. Они утверждают, что водолазов могли отправить на подледную рыбалку для руководства.

Коллеги отмечают, что Виталий Кравчук накануне отработал суточное дежурство и не должен быть привлечен к тренировочным спускам. По их словам, в таких случаях составляется отдельный приказ, но в день трагедии такого документа вроде бы не было.







По этой версии, лодка с водолазами выехала на водоем не для тренировки, а для подводной охоты на рыбу. Работники также заявляют, что подобная практика могла применяться и раньше, когда подводные спуски оформлялись как обучающие.

После трагедии в анонимном телеграмм-канале работников ГСЧС появилось сообщение, в котором также говорилось о возможном приказе руководства совершить спуск под лед для добывания рыбы. Впоследствии это сообщение было удалено.

В главном управлении ГСЧС в Запорожской области сообщили, что не могут комментировать ситуацию, поскольку идет досудебное расследование.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство – это стандартная процедура в случаях гибели людей. Параллельно расследование ведет Государственное бюро расследований по статьям о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и злоупотреблении служебным положением.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили подводное ружье, а также изъяли личные вещи погибшего и журналы инструктажей и учета.

Расследование продолжается. По словам правоохранителей, установление всех обстоятельств трагедии может занять длительное время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один из членов делегации из Венгрии отказался от поездки в Украину из-за опасений относительно возможной мобилизации.