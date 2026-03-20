Диверсія у Чехії: пропалестинські активісти підпалили завод, що виготовляє ракети для України

У чеському місті Пардубіце стався резонансний напад на об’єкт оборонної промисловості. Внаслідок підпалу "згорів один із цехів компанії LPP Holding", яка спеціалізується на виробництві сучасних безпілотних комплексів. Це підприємство є стратегічно важливим партнером Києва: зокрема, компанія мала передати для потреб ЗСУ далекобійну "крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 км".

Диверсія у Чехії

Відповідальність за атаку публічно визнало радикальне угруповання "Фракція землетрусу". Свої дії диверсанти мотивували боротьбою проти "геноциду Ірану, Палестини та Лівану", намагаючись завадити співпраці чеських зброярів з Ізраїлем та Україною. Нагадаємо, що раніше "LPP Holding хотіла брати участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері", що, ймовірно, і зробило завод ціллю радикалів.

Чеська влада миттєво відреагувала на надзвичайну подію, кваліфікувавши її як напад на державну безпеку. Очільник Міністерства внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар був категоричним у своїх оцінках, офіційно "назвавши подію "терористичним актом"". Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до підпалу, який завдав суттєвих збитків виробничим потужностям.

