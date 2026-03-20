logo_ukra

BTC/USD

70149

ETH/USD

2133.07

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Диверсія у Чехії: пропалестинські активісти підпалили завод, що виготовляє ракети для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Диверсія у Чехії: пропалестинські активісти підпалили завод, що виготовляє ракети для України

Глава МВС Чехії назвав терактом пожежу на заводі LPP Holding, який постачає зброю ЗСУ

20 березня 2026, 22:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У чеському місті Пардубіце стався резонансний напад на об’єкт оборонної промисловості. Внаслідок підпалу "згорів один із цехів компанії LPP Holding", яка спеціалізується на виробництві сучасних безпілотних комплексів. Це підприємство є стратегічно важливим партнером Києва: зокрема, компанія мала передати для потреб ЗСУ далекобійну "крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 км".

Відповідальність за атаку публічно визнало радикальне угруповання "Фракція землетрусу". Свої дії диверсанти мотивували боротьбою проти "геноциду Ірану, Палестини та Лівану", намагаючись завадити співпраці чеських зброярів з Ізраїлем та Україною. Нагадаємо, що раніше "LPP Holding хотіла брати участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері", що, ймовірно, і зробило завод ціллю радикалів.

Чеська влада миттєво відреагувала на надзвичайну подію, кваліфікувавши її як напад на державну безпеку. Очільник Міністерства внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар був категоричним у своїх оцінках, офіційно "назвавши подію "терористичним актом"". Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до підпалу, який завдав суттєвих збитків виробничим потужностям.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники продовжують методично нищити воєнно-промисловий потенціал окупантів. У ніч на 20 березня Сили оборони успішно атакували низку критично важливих об’єктів ворога. Зокрема, під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат на тимчасово окупованій Луганщині. Це підприємство є ключовим у ланцюгу виробництва боєприпасів: воно задіяне у "виливці та первинній обробці заготовок великого калібру" для артилерійських снарядів, а також у ремонті броньованої сталі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини