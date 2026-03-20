Диверсия в Чехии: пропалестинские активисты подожгли завод, производящий ракеты для Украины
Диверсия в Чехии: пропалестинские активисты подожгли завод, производящий ракеты для Украины

Глава МВД Чехии назвал терактом пожар на заводе LPP Holding, поставляющем оружие ВСУ

20 марта 2026, 22:16
Недилько Ксения

В чешском городе Пардубице произошло резонансное нападение на объект оборонной промышленности. В результате поджога "сгорел один из цехов компании LPP Holding", специализирующейся на производстве современных беспилотных комплексов. Это предприятие является стратегически важным партнером Киева: в частности, компания должна передать для нужд ВСУ дальнобойную "крылатую ракету Narwhal с дальностью полета более 600 км".

Диверсия в Чехии

Ответственность за атаку публично признала радикальная группировка "Фракция землетрясения". Свои действия диверсанты мотивировали борьбой против "геноцида Ирана, Палестины и Ливана", пытаясь помешать сотрудничеству чешских оружейников с Израилем и Украиной. Напомним, что ранее LPP Holding хотела участвовать в объявленном израильской компанией Elbit тендере, что, вероятно, и сделало завод целью радикалов.

Чешские власти мгновенно отреагировали на чрезвычайное событие, квалифицировав его как нападение на государственную безопасность. Глава Министерства внутренних дел Чехии Любомир Метнар был категоричен в своих оценках, официально "назовав событие "террористическим актом"". В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к поджогу, который нанес существенный ущерб производственным мощностям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники продолжают методически уничтожать военно-промышленный потенциал оккупантов. В ночь на 20 марта Силы обороны успешно атаковали целый ряд критически важных объектов врага. В частности, под ударом оказался Алчевский металлургический комбинат на временно оккупированной Луганской области. Это предприятие является ключевым в цепи производства боеприпасов: оно задействовано в отливке и первичной обработке заготовок большого калибра для артиллерийских снарядов, а также в ремонте бронированной стали.



