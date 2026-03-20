Диверсия в Чехии: пропалестинские активисты подожгли завод, производящий ракеты для Украины

В чешском городе Пардубице произошло резонансное нападение на объект оборонной промышленности. В результате поджога "сгорел один из цехов компании LPP Holding", специализирующейся на производстве современных беспилотных комплексов. Это предприятие является стратегически важным партнером Киева: в частности, компания должна передать для нужд ВСУ дальнобойную "крылатую ракету Narwhal с дальностью полета более 600 км".

Диверсия в Чехии

Ответственность за атаку публично признала радикальная группировка "Фракция землетрясения". Свои действия диверсанты мотивировали борьбой против "геноцида Ирана, Палестины и Ливана", пытаясь помешать сотрудничеству чешских оружейников с Израилем и Украиной. Напомним, что ранее LPP Holding хотела участвовать в объявленном израильской компанией Elbit тендере, что, вероятно, и сделало завод целью радикалов.

Чешские власти мгновенно отреагировали на чрезвычайное событие, квалифицировав его как нападение на государственную безопасность. Глава Министерства внутренних дел Чехии Любомир Метнар был категоричен в своих оценках, официально "назовав событие "террористическим актом"". В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к поджогу, который нанес существенный ущерб производственным мощностям.

