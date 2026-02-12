Депутати у Верховній Раді захворіли на фекально-оральний ротавірус

У Верховній Раді зафіксували випадки інфекційного захворювання серед народних депутатів. Як пояснив інфекціоніст Федір Лапій, йдеться про ротавірус — гостру кишкову інфекцію, для якої лютий традиційно є періодом сезонного підйому.

Депутати у ВР захворіли на ротавірус

За словами медика, вірус передається фекально-оральним шляхом — через брудні руки, поверхні або заражені харчові продукти. Водночас рівень санітарії не завжди є вирішальним фактором, оскільки ротавірус відзначається високою заразністю. Навіть ті, хто вже хворів раніше, можуть інфікуватися повторно.

Лапій наголосив, що для мешканців Києва додаткової загрози наразі немає, адже депутати здебільшого контактують між собою у межах парламентських приміщень.

Медики традиційно рекомендують ретельно дотримуватися правил гігієни — мити руки, уникати спільного використання посуду та уважно ставитися до симптомів кишкових розладів у період сезонного зростання захворюваності.

