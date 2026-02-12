Депутаты в Верховной Раде заболели фекально-оральным ротавирусом

В Верховной Раде зафиксированы случаи инфекционного заболевания среди народных депутатов. Как пояснил инфекционист Федор Лапий, речь идет о ротавирусе — острой кишечной инфекции, для которой февраль традиционно является периодом сезонного подъема.

Депутаты в ВР заболели ротавирусом

По словам медика, вирус передается фекально-оральным путем через грязные руки, поверхности или зараженные пищевые продукты. В то же время, уровень санитарии не всегда является решающим фактором, поскольку ротавирус отличается высокой заразностью. Даже те, кто уже болел раньше, могут инфицироваться повторно.

Лапий подчеркнул, что для жителей Киева дополнительной угрозы нет, ведь депутаты в основном контактируют между собой в рамках парламентских помещений.

Медики традиционно рекомендуют тщательно соблюдать правила гигиены – мыть руки, избегать совместного использования посуды и внимательно относиться к симптомам кишечных расстройств в период сезонного роста заболеваемости.

