Головна Новини Суспільство події Дефіцит місць у потягу: названі причину, яка вас дуже здивує
commentss НОВИНИ Всі новини

Дефіцит місць у потягу: названі причину, яка вас дуже здивує

Провідники “Укрзалізниці” роками продавали квитки повз касу — Нацполіція

2 березня 2026, 23:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Національна поліція України повідомила про викриття схеми нелегального продажу квитків у поїздах “Укрзалізниці”. За даними слідства, провідники та керівники поїздів роками продавали місця пасажирам повз офіційну систему.

Дефіцит місць у потягу: названі причину, яка вас дуже здивує

Продаж квитків на потяг повз касу

Як зазначають правоохоронці, на міжнародних напрямках до Варшави, Перемишля, Хелма та Кишинева в електронній системі продажу штучно створювали дефіцит квитків. За відсутності місць у відкритому доступі пасажирам пропонували неофіційні варіанти розміщення — у службових купе без оформлення проїзних документів.

Вартість такого “квитка” становила від 300 до 500 євро готівкою.

За інформацією поліції, з кожного рейсу начальник поїзда передавав організаторам частину отриманих коштів: від 2000 гривень на внутрішніх маршрутах та від 2000 до 5000 євро на міжнародних.

За попередніми оцінками, у 2024 році “Укрзалізниця” недоотримала близько 8,7 млн грн через цю схему.

Фігурантам справи загрожує до 13 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з початку наступальної операції на Олександрівському напрямку угруповання Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнило дев’ять населених пунктів.
Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/sudytymut-sluzhbovtsiv-at-ukrzaliznytsia-za-orhanizatsiiu-masshtabnoi-skhemy-poboriv-na-potiahakh-mizhnarodnoho-spoluchennia-natspolitsiia
