Дефіцит місць у потягу: названі причину, яка вас дуже здивує

Національна поліція України повідомила про викриття схеми нелегального продажу квитків у поїздах “Укрзалізниці”. За даними слідства, провідники та керівники поїздів роками продавали місця пасажирам повз офіційну систему.

Продаж квитків на потяг повз касу

Як зазначають правоохоронці, на міжнародних напрямках до Варшави, Перемишля, Хелма та Кишинева в електронній системі продажу штучно створювали дефіцит квитків. За відсутності місць у відкритому доступі пасажирам пропонували неофіційні варіанти розміщення — у службових купе без оформлення проїзних документів.

Вартість такого “квитка” становила від 300 до 500 євро готівкою.

За інформацією поліції, з кожного рейсу начальник поїзда передавав організаторам частину отриманих коштів: від 2000 гривень на внутрішніх маршрутах та від 2000 до 5000 євро на міжнародних.

За попередніми оцінками, у 2024 році “Укрзалізниця” недоотримала близько 8,7 млн грн через цю схему.

Фігурантам справи загрожує до 13 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

