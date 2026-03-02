logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Дефицит мест в поезде: названа причина, которая вас очень удивит
commentss НОВОСТИ Все новости

Дефицит мест в поезде: названа причина, которая вас очень удивит

Проводники "Укрзализныци" годами продавали билеты мимо кассы

2 марта 2026, 23:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении схемы нелегальной продажи билетов в поездах "Укрзализныци". По данным следствия, проводники и руководители поездов годами продавали места пассажирам мимо официальной системы.

Дефицит мест в поезде: названа причина, которая вас очень удивит

Продажа билетов на поезд мимо кассы

Как отмечают правоохранители, на международных направлениях в Варшаву, Перемышль, Хелм и Кишинев в электронной системе продажи искусственно создавали дефицит билетов. При отсутствии мест в открытом доступе пассажирам предлагали неофициальные варианты размещения – в служебных купе без оформления проездных документов.

Стоимость такого билета составляла от 300 до 500 евро наличными.

По информации полиции, по каждому рейсу начальник поезда передавал организаторам часть полученных средств: от 2000 гривен на внутренних маршрутах и от 2000 до 5000 евро на международных.

По предварительным оценкам, в 2024 году "Укрзализныця" недополучила около 8,7 млн грн из-за этой схемы.

Фигурантам дела грозит до 13 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с начала наступательной операции на Александровском направлении группировки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уволило девять населенных пунктов.
Еще три населенных пункта зачищены от противника в зоне ответственности группировки. В настоящее время идет работа над увольнением нескольких других — активные боевые действия на направлении продолжаются. По данным военных, с 29 января 2026 г. потери противника составили 6537 человек. Из них 4355 – безвозвратные, 2167 – санитарные, еще 15 военнослужащих попали в плен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/sudytymut-sluzhbovtsiv-at-ukrzaliznytsia-za-orhanizatsiiu-masshtabnoi-skhemy-poboriv-na-potiahakh-mizhnarodnoho-spoluchennia-natspolitsiia
Теги:

Новости

Все новости