Дефицит мест в поезде: названа причина, которая вас очень удивит

Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении схемы нелегальной продажи билетов в поездах "Укрзализныци". По данным следствия, проводники и руководители поездов годами продавали места пассажирам мимо официальной системы.
Продажа билетов на поезд мимо кассы
Как отмечают правоохранители, на международных направлениях в Варшаву, Перемышль, Хелм и Кишинев в электронной системе продажи искусственно создавали дефицит билетов. При отсутствии мест в открытом доступе пассажирам предлагали неофициальные варианты размещения – в служебных купе без оформления проездных документов.
Стоимость такого билета составляла от 300 до 500 евро наличными.
По информации полиции, по каждому рейсу начальник поезда передавал организаторам часть полученных средств: от 2000 гривен на внутренних маршрутах и от 2000 до 5000 евро на международных.
По предварительным оценкам, в 2024 году "Укрзализныця" недополучила около 8,7 млн грн из-за этой схемы.
Фигурантам дела грозит до 13 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.