DeepState зробив шокуючу заяву: підвищення цін на пальне штучні

НОВИНИ

4 березня 2026, 14:19
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про підвищення цін на пальне з боку провідних заправних компаній.

DeepState про підвищення цін на пальне в Україні

За їхньою інформацією, топ-мережі АЗС скористалися світовими подіями як приводом для зростання вартості пального, попри те, що прямого впливу ситуації в Перській затоці на український ринок наразі немає.

Зазначається, що у компаній зберігається резерв пального, закупленого за старими цінами, якого вистачить приблизно на місяць. Лише після цього, за умови зміни глобальної ситуації, можливий реальний вплив на формування вартості.

DeepState підкреслює, що йдеться саме про великі мережі, які формують ринкову ціну. За попередніми даними, зниження цін найближчим часом вони не планують.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дніпрі зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Причиною стало різке подорожчання нафти на світових біржах на тлі війни на Близькому Сході — вартість бареля перевищила 80 доларів.
Журналістка сайту Comments.ua перевірила ситуацію на автозаправних станціях міста. На АЗС ОККО автогаз здорожчав на 1 гривню. Дизельне пальне Pulls подорожчало на 2 гривні, дизель євро — на 1 гривню. Бензин Pulls 95 та Pulls 100 додали по 2 гривні.
На заправках Укрнафти бензин А-92 зріс у ціні на 1 гривню, тоді як дизпаливо, газ, а також бензини А-95 та А-98 подорожчали на 2 гривні.
На БРСМ-Нафта та Neftek усі види пального зросли приблизно на 1 гривню.
Найбільше підвищення зафіксували на WOG — там повідомили, що ціни на всі види пального зросли орієнтовно на 5 гривень.
Експерти прогнозують, що за умови збереження високих котирувань нафти тенденція до зростання цін на українських АЗС може продовжитися.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23261
