DeepState сделал шокирующее заявление: повышение цен на горючее искусственные

Аналитический проект DeepState сообщил о повышении цен на горючее со стороны ведущих заправочных компаний.

DeepState о повышении цен на топливо в Украине

По их информации, топ-сети АЗС воспользовались мировыми событиями как поводом для роста стоимости горючего, несмотря на то, что прямого влияния ситуации в Персидском заливе на украинский рынок пока нет.

У компаний хранится резерв горючего, закупленного по старым ценам, которого хватит примерно на месяц. Лишь после этого, при изменении глобальной ситуации, возможно реальное влияние на формирование стоимости.

DeepState подчеркивает, что речь идет именно о крупных сетях, формирующих рыночную цену. По предварительным данным, понижение цен в ближайшее время они не планируют.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре зафиксирован очередной рост цен на топливо. Причиной стало резкое удорожание нефти на мировых биржах на фоне войны на Ближнем Востоке — стоимость барреля превысила 80 долларов.

Журналистка сайта Comments.ua проверила ситуацию на автозаправочных станциях города. На АЗС ОККО автогаз удорожал на 1 гривну. Дизельное топливо Pulls подорожало на 2 гривны, дизель евро – на 1 гривну. Бензин Pulls 95 и Pulls 100 прибавили по 2 гривны.

На заправках Укрнефти бензин А-92 вырос в цене на 1 гривну, в то время как дизтопливо, газ, а также бензины А-95 и А-98 подорожали на 2 гривны.

На БРСМ-Нефть и Neftek все виды горючего выросли примерно на 1 гривну.

Наибольшее повышение зафиксировали на WOG – там сообщили, что цены на все виды горючего выросли ориентировочно на 5 гривен.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении высоких котировок нефти тенденция к росту цен на украинских АЗС может продолжиться.

