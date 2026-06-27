Цифри жертв землетрусу у Венесуелі шокують: деталі

У Венесуелі після двох землетрусів знову зросла кількість загиблих. Цього разу цифра перевищила вже 900 людей. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Землетрус у Венесуелі. Фото: із відкритих джерел

В агентстві зазначили, що іноземні рятувальні бригади та гуманітарна допомогти почали перебувати в постраждалих районах Венесуели лише через кілька днів після землетрусів.

За даними уряду країни, на даний момент під завалами залишаються 172 особи. У той же час 920 людей загинули та 3360 отримали поранення. Причому понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Також автори публікації додали, що у п'ятницю 26 червня у Венесуелі знову був землетрус. Поштовх магнітудою 4,9 відчувався в Каракасі (столиця країни) і розташованому неподалік Мараказі.

Згідно з публікацією видання, ця катастрофа може мати політичні наслідки для тимчасового президента Делсі Родрігес, яка прагнути уявити себе провідником політичних змін, незважаючи на те, що була віце-президентом при скинутому президентові Ніколасі Мадуро.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Венесуела пережила один із найсильніших землетрусів за останні десятиліття. На захід від Каракаса відбулися два потужні підземні поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5, причому другий удар був менш ніж через хвилину після першого.

Найбільш серйозні руйнування зафіксовано у столиці країни. У Каракасі обрушилися житлові та інші будівлі, а влада була змушена оголосити режим надзвичайного стану. Міжнародний аеропорт столиці тимчасово закрито через пошкодження інфраструктури.

Також видання "Коментарі" повідомляло – серія підземних поштовхів біля узбережжя Криму знову привернула увагу до сейсмічної активності Чорного моря. За повідомленнями моніторингових служб, протягом короткого часу в акваторії поблизу півострова було зафіксовано численні землетруси різної сили. На тлі цієї ситуації портал "Коментарі" запитав штучного інтелекту, що загрожує півострову.



