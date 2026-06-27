В Венесуэле после двух землетрясений вновь возросло количество погибших. На этот раз цифра превысила уже 900 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Землетрясение в Венесуэле. Фото: из открытых источников

В агентстве отметили, иностранные спасательные бригады и гуманитарная помочь начали пребывать в пострадавшие районы Венесуэлы лишь спустя пару дней после землетрясений.

По данным правительства страны, на данный момент под завалами остаются 172 человека. В то же время 920 человек погибли и 3360 получили ранения. Причем более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Также авторы публикации добавили, что в пятницу 26 июня в Венесуэле вновь было землетрясение. Толчок магнитудой 4,9 ощущался в Каракасе (столица страны) и расположенном неподалеку Мараказе.

Согласно публикации издания, эта катастрофа может иметь политические последствия для временного президента Делси Родригес, которая стремиться представить себя проводником политических перемен, несмотря на то, что была вице-президентом при свергнутом президенте Николасе Мадуро.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венесуэла пережила одно из самых сильных землетрясений за последние десятилетия. К западу от Каракаса произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, причем второй удар последовал менее чем через минуту после первого.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в столице страны. В Каракасе обрушились жилые и другие здания, а власти были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения. Международный аэропорт столицы временно закрыт из-за повреждений инфраструктуры.

Также издание "Комментарии" сообщало – серия подземных толчков у побережья Крыма снова привлекла внимание к сейсмической активности Черного моря. По сообщениям мониторинговых служб, в течение короткого времени в акватории вблизи полуострова были зафиксированы многочисленные землетрясения разной силы. На фоне этой ситуации портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, угрожающего полуострову.



