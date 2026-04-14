Чорнобиль під загрозою: експерт попередив про можливий витік радіації

На Чорнобильській атомній електростанції виникла нова потенційна загроза, яка може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. Йдеться про ризик витоку радіації через пошкодження захисної інфраструктури.

На ЧАЕС зростає ризик аварії через пошкодження укриття над реактором

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив ядерний експерт Greenpeace Шон Берні.

Ядерний експерт Greenpeace Шон Берні заявив, що існує реальна загроза обвалу об’єкта "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, що може призвести до поширення радіоактивного пилу.

Що сталося на станції

Причиною загострення ситуації стало пошкодження Нового безпечного конфайнменту після атаки російського дрона у лютому 2025 року. У результаті вибуху та пожежі в конструкції утворився отвір, який порушив герметичність.

Через це система фільтрації повітря більше не працює належним чином, що значно підвищує ризики для довкілля.

Який найбільший ризик

За словами експерта, головна небезпека полягає у можливому обваленні старого саркофага. У такому випадку радіоактивний пил може піднятися всередині конструкції і вийти назовні.

Це ставить під загрозу десятиліття роботи міжнародної спільноти з мінімізації наслідків аварії 1986 року.

Чому це важливо

Чорнобильська зона залишається одним із найнебезпечніших місць у світі, а будь-яке пошкодження захисних споруд може мати масштабні наслідки.

Експерти наголошують, що навіть часткова втрата контролю над об’єктом може призвести до нового радіаційного забруднення, яке торкнеться не лише України.

