Чернобыль под угрозой: эксперт предупредил о возможной утечке радиации

На Чернобыльской атомной электростанции возникла новая потенциальная угроза, которая может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и всей Европы. Речь идет о риске утечки радиации из-за повреждений защитной инфраструктуры.

На ЧАЭС растет риск аварии из-за повреждения укрытия над реактором

Как сообщают "Комментарии", об этом заявил ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни.

Ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни заявил, что существует реальная угроза обрушения объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС , что может привести к распространению радиоактивной пыли.

Что произошло на станции

Причиной обострения ситуации стало повреждение Нового безопасного конфайнмента после атаки российского дрона в феврале 2025 года. В результате взрыва и пожара в конструкции образовалось отверстие, нарушившее герметичность.

Поэтому система фильтрации воздуха больше не работает должным образом , что значительно повышает риски для окружающей среды.

Какой наибольший риск

По словам эксперта, главная опасность заключается в возможном обрушении старого саркофага. В таком случае радиоактивная пыль может подняться внутри конструкции и выйти наружу.

Это ставит под угрозу десятилетие работы международного сообщества по минимизации последствий аварии в 1986 году.

Почему это важно

Чернобыльская зона остается одним из самых опасных мест в мире, а любое повреждение защитных сооружений может иметь масштабные последствия.

Эксперты отмечают, что даже частичная потеря контроля над объектом может привести к новому радиационному загрязнению , которое коснется не только Украины.

Читайте на "Комментариях", что ремонтные работы на магистральном нефтепроводе "Дружба" планируют завершить до конца апреля, после чего ожидается постепенное возобновление транзита нефти в страны Европы.