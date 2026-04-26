Чорнобиль 40 років потому: як виглядав тоді та зараз (ФОТО)

26 квітня 2026 року минає 40 років від дня однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства — аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У річницю трагедії бійці 28-го Чорнобильського полку Нацгвардії оприлюднили фотопроєкт, у якому показали, як виглядали Чорнобиль і зона відчуження у 1986 році та як ці місця виглядають сьогодні.

Чорнобиль тоді і зараз. Фото: 28 Чорнобильський полк

На архівних і сучасних світлинах можна побачити разючі зміни: покинуті будівлі, вулиці, які поглинула природа, та території, що стали символом пам’яті про катастрофу. За чотири десятиліття Чорнобиль пройшов шлях від епіцентру глобальної трагедії до місця, де світ осмислює наслідки ядерної небезпеки.

""Мирний атом" став некерованим, перетворивши квітуче Полісся на зону відчуження, а назву маленького міста — на синонім глобальної катастрофи. За ці 40 років Чорнобиль бачив багато — від забуття до відродження природи, а нещодавно — і жахи окупації, які знову нагадали світу, наскільки крихкою є ядерна безпека", — йдеться в дописі.

Чорнобиль сьогодні та 40 років тому. Фото: 28 Чорнобильський полк

Тисячі ліквідаторів ціною власного здоров’я та життя стримували наслідки вибуху четвертого енергоблока, рятуючи Україну та значну частину Європи від ще масштабнішого лиха. Чорнобиль також став символом втрати дому для сотень тисяч людей, яких евакуювали із забруднених територій. Їхнє життя поділилося на "до" і "після" за одну ніч.

