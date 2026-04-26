Чернобыль 40 лет спустя: как выглядел тогда и сейчас (ФОТО)

40 лет спустя после аварии на ЧАЭС. Уникальные фото Чернобыля тогда и сейчас. Как изменилась зона отчуждения

26 апреля 2026, 17:25
Slava Kot

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В годовщину трагедии бойцы 28-го Чернобыльского полка Нацгвардии обнародовали фотопроект, где показали, как выглядели Чернобыль и зона отчуждения в 1986 году и как эти места выглядят сегодня.

Чернобыль тогда и сейчас. Фото: 28 Чернобыльский полк

На архивных и современных фотографиях можно увидеть разительные изменения: заброшенные здания, улицы, поглощенные природой, и территории, ставшие символом памяти о катастрофе. Через четыре десятилетия Чернобыль прошел путь от эпицентра глобальной трагедии до места, где мир осмысливает последствия ядерной опасности.

""Мирный атом" стал неуправляемым, превратив цветущее Полесье в зону отчуждения, а название маленького города – в синоним глобальной катастрофы. За эти 40 лет Чернобыль видел много — от забвения до возрождения природы, а недавно — и ужасы оккупации, которые снова напомнили миру, насколько хрупка ядерная безопасность", — говорится в сообщении.

Чернобыль сегодня и 40 лет тому назад. Фото: 28 Чернобыльский полк

Чернобыль в 1986 и 2026 году. Фото: 28 Чернобыльский полк

Тысячи ликвидаторов ценой собственного здоровья и жизни сдерживали последствия взрыва четвертого энергоблока, спасая Украину и значительную часть Европы от более масштабного бедствия. Чернобыль также стал символом потери дома для сотен тысяч людей, эвакуированных с загрязненных территорий. Их жизнь разделилась на "до" и "после" за одну ночь.

Источник: https://www.facebook.com/ngu3041/posts/pfbid0XutspsVTKKzuH5ctTXfJFWqMbp5J2GUxdi98e71XwKB5Q47VFhGYsLErLPC3ztTJl
