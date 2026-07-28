Чоловік розстріляв поліцейських у Чернівецькій області: що відомо (ФОТО)

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Slava Kot
У Чернівецькій області правоохоронці проводять масштабну спецоперацію після збройного нападу на поліцейських. Уранці 28 липня в селі Їжівці Чернівецького району 54-річний місцевий житель Валерій Міглей відкрив вогонь з мисливської рушниці по працівниках поліції, які прибули до нього для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження.
Чоловік розстріляв поліцейських у Чернівецькій області. Фото з відкритих джерел
За інформацією поліції, інцидент стався близько 07:45. Чоловік вистрілив у поліцейських та втік до лісу.
Правоохоронцям надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про характер травм або стан постраждалих поліція наразі не повідомляла.
Для пошуку озброєного чоловіка в Чернівецькій області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До розшукових заходів залучено додаткові сили та технічні засоби, триває перевірка прилеглої території та лісових масивів.
У поліції показали фото розшукуваного Валерія Міглея
Правоохоронці закликали жителів регіону бути особливо уважними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування підозрюваного громадян просять негайно повідомляти на спецлінію 102. У поліції також наголосили, що чоловік може бути озброєним, тому самостійно намагатися його затримати категорично не можна.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про стрілянину під час вручення повісток у Дніпрі.
Також "Коментарі" писали про розстріл патрульних на Хмельниччині.