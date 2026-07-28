Чоловік розстріляв поліцейських у Чернівецькій області: що відомо (ФОТО)

У Чернівецькій області правоохоронці проводять масштабну спецоперацію після збройного нападу на поліцейських. Уранці 28 липня в селі Їжівці Чернівецького району 54-річний місцевий житель Валерій Міглей відкрив вогонь з мисливської рушниці по працівниках поліції, які прибули до нього для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження.

Чоловік розстріляв поліцейських у Чернівецькій області. Фото з відкритих джерел

За інформацією поліції, інцидент стався близько 07:45. Чоловік вистрілив у поліцейських та втік до лісу.

"Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву. Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення", — повідомили у поліції.

Правоохоронцям надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про характер травм або стан постраждалих поліція наразі не повідомляла.

Для пошуку озброєного чоловіка в Чернівецькій області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До розшукових заходів залучено додаткові сили та технічні засоби, триває перевірка прилеглої території та лісових масивів.

У поліції показали фото розшукуваного Валерія Міглея

Правоохоронці закликали жителів регіону бути особливо уважними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування підозрюваного громадян просять негайно повідомляти на спецлінію 102. У поліції також наголосили, що чоловік може бути озброєним, тому самостійно намагатися його затримати категорично не можна.

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