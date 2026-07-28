Мужчина расстрелял полицейских в Черновицкой области: что известно (ФОТО)

В Черновицкой области правоохранители проводят масштабную спецоперацию после вооруженного нападения на полицейских. Утром 28 июля в селе Ежовцы Черновицкого района 54-летний местный житель Валерий Миглей открыл огонь из охотничьего ружья по работникам полиции, прибывшим к нему для проведения следственных действий в рамках уголовного производства.

Мужчина расстрелял полицейских в Черновицкой области. Фото из открытых источников

По информации полиции, инцидент произошел около 07:45. Мужчина выстрелил в полицейских и скрылся в лесу.

"При выполнении процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива. В результате происшествия двое полицейских получили ранения", — сообщили в полиции.

Правоохранителям оказывают необходимую медицинскую помощь. Информацию о характере травм или состоянии пострадавших полиция пока не сообщала.

Для поиска вооруженного мужчины в Черновицкой области была введена специальная полицейская операция. В розыскные мероприятия привлечены дополнительные силы и технические средства, продолжается проверка прилегающей территории и лесных массивов.

В полиции показали фото разыскиваемого Валерия Миглея

Правоохранители призвали жителей региона быть особенно внимательными. В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении подозреваемого граждан просят немедленно сообщать на спецлинию 102. В полиции также отметили, что мужчина может быть вооружен, поэтому самостоятельно пытаться его задержать категорически нельзя.

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