Мужчина расстрелял полицейских в Черновицкой области: что известно (ФОТО)

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Slava Kot
В Черновицкой области правоохранители проводят масштабную спецоперацию после вооруженного нападения на полицейских. Утром 28 июля в селе Ежовцы Черновицкого района 54-летний местный житель Валерий Миглей открыл огонь из охотничьего ружья по работникам полиции, прибывшим к нему для проведения следственных действий в рамках уголовного производства.
Мужчина расстрелял полицейских в Черновицкой области. Фото из открытых источников
По информации полиции, инцидент произошел около 07:45. Мужчина выстрелил в полицейских и скрылся в лесу.
Правоохранителям оказывают необходимую медицинскую помощь. Информацию о характере травм или состоянии пострадавших полиция пока не сообщала.
Для поиска вооруженного мужчины в Черновицкой области была введена специальная полицейская операция. В розыскные мероприятия привлечены дополнительные силы и технические средства, продолжается проверка прилегающей территории и лесных массивов.
В полиции показали фото разыскиваемого Валерия Миглея
Правоохранители призвали жителей региона быть особенно внимательными. В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении подозреваемого граждан просят немедленно сообщать на спецлинию 102. В полиции также отметили, что мужчина может быть вооружен, поэтому самостоятельно пытаться его задержать категорически нельзя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбе при вручении повесток в Днепре.
Также "Комментарии" писали о расстреле патрульных в Хмельницкой области.