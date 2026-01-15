Чим в Києві закінчилася операція по збільшенню сідниць: фатальна помилка лікаря

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акта щодо 50-річного пластичного хірурга однієї з приватних клінік. За даними слідства, під час проведення пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна пацієнтка.

Операція по збільшенню сідниць

Встановлено, що у серпні 2023 року жінка звернулася до приватної клініки на Подолі з метою проведення пластичної операції. Після первинного огляду лікар одразу запропонував оперативне втручання, на що пацієнтка погодилася.

Під час операції стан жінки різко погіршився — у неї зупинилося серце. Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати пацієнтку не вдалося, і вона померла у операційній.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що пластичний хірург порушив встановлені стандарти надання медичної допомоги. Зокрема, під час операції було використано розчин Кляйна, у якому замість лідокаїну застосували розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму норму.

Слідство дійшло висновку, що саме ці, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю пацієнтки. Матеріали справи передано до суду для розгляду по суті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Москві померла 38-річна блогерка Юлія Бурцева після ін’єкційної процедури зі збільшення сідниць, яку вона проходила в приватній клініці.

Процедуру проводили в одному з філіалів медичного закладу в Токмаковому провулку. Майже одразу після втручання жінці різко стало зле. У неї розвинувся анафілактичний шок, після чого настала клінічна смерть. Пацієнтку терміново госпіталізували до міської лікарні, однак врятувати її медикам не вдалося.

