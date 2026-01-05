У Москві померла 38-річна блогерка Юлія Бурцева після ін’єкційної процедури зі збільшення сідниць, яку вона проходила в приватній клініці.

Московська блогерка померла після процедури збільшення сідниць

Процедуру проводили в одному з філіалів медичного закладу в Токмаковому провулку. Майже одразу після втручання жінці різко стало зле. У неї розвинувся анафілактичний шок, після чого настала клінічна смерть. Пацієнтку терміново госпіталізували до міської лікарні, однак врятувати її медикам не вдалося.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею про заподіяння смерті з необережності. Медичним працівникам, які проводили процедуру, може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Відомо, що Юлія Бурцева вела активну діяльність у соціальних мережах, проживала разом із чоловіком в Італії та приїхала до Москви на новорічні свята. Однією з причин поїздки була саме косметологічна операція.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що л ейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" скептично оцінив можливі наслідки зміни керівництва Державної прикордонної служби України, заявивши, що сам по собі кадровий крок навряд чи призведе до глибоких трансформацій у структурі.

За його словами, практика показує: одна людина не здатна змінити систему, навіть маючи сильну команду. Проблема полягає значно глибше — у виконавчій дисципліні, контролі та внутрішніх механізмах відповідальності. Саме тому, на переконання військового, реальні зміни можливі лише за умови системних "чисток", у тому числі на рівні окремих підрозділів і загонів.

